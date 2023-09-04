طلبة ينفذون المزيد من الوقفات احتجاجاً على تقليص مقاعد الطب



وطالب الطلبة الناجحون في الثانوية العامة بالتراجع عن قرار تقليص أعداد مقاعد تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية والنظر بتداعيات القرار.



وكان رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة كشف في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الاخباري" عن اجتماع في وزارة التعليم العالي لبحث زيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات واتخاذ قرار بهذا الشأن.



وكان مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا تقليص عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات لسنة 2023-2024.

