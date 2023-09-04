السويد تختبر شاحنات تعمل بلا وقود - تفاصيل



وتأتي تلك الخطوة بعد اتفاق مع أكبر مصنعي الشاحنات التجارية في أوروبا في عام 2020، على وقف إنتاج المركبات الديزلية خلال عقدين من الزمن.



وذكر موقع "بوبولير ساينس" الإلكتروني أن شركة "سكانيا" كشفت عن أحدث آلية نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ بدلاً من ثورة في محرك الشاحنة نفسها، تهدف الشركة السويدية إلى الاستفادة من جميع المساحات الحرة المحيطة بأطنان البضائع المنقولة على الطرق.



وفقاً لبيان سكانيا، يتم تطوير نموذج نصف شاحنة هجينة قابلة للشحن بقوة 560 حصاناً، والتي تتم تغطية جزئها الخلفي البالغ طوله 60 قدماً بـ 100 متر مربع من الألواح الشمسية.



ووفقاً لموقع CleanTechnica، يمكن للتقنية الشمسية أن تزود بمدى سنوي إضافي يصل إلى 5000 كيلومتر في السويد، وهو رقم مشجع نظراً لموقع النموذج الأولي.



ذكر قائد تكنولوجيا في قسم البحث والابتكار في الشركة السويدية، إريك فالكغريم، أنه على الرغم من أن مفهوم وضع الألواح الشمسية على سقف الشاحنات قد يبدو بسيطاً في البداية، إلا أن الجوانب اللوجستية لم تكن سهلة على الإطلاق، وأضاف قائلاً: "إنها فكرة غير تقليدية إلى حد ما لأنها تأتي مع الكثير من الأجهزة ونظم البرمجيات الجديدة وتطويرها، لجعلها آمنة للتعامل مع نقل الطاقة، وللتعامل مع الأخطاء في التصميم".



وعلى الرغم من أن النموذج الذي تم إطلاقه لا يُتوقع أن يصبح منتشراً على الطرق حتى لبضع سنوات، إلا أن اختبار الشركة السويدية الأولي يظهر أن التكنولوجيا ليست عملية فحسب، وإنما مشجعة أيضاً.

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