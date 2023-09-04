الاحتلال يصيب 6 فلسطينيين خلال العدوان على جنين ومخيمها



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.



وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.

وفا