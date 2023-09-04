الاحتلال يصيب 6 فلسطينيين خلال العدوان على جنين ومخيمها
التاريخ
9/4/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص، اليوم الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.
وفا
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