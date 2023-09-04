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التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

9/4/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إنه سيتم صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المشاركين بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الصيفية خلال أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى.


وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن الوزارة تتابع مع وزارة المالية صرف المخصصات المالية للمشاركين في امتحانات "التوجيهي"، مؤكداً أنه سيتم تحويل هذه المستحقات إلى البنوك المعتمدة للمستفيدين .


يشار إلى أن امتحانات الدورة الصيفية انتهت يوم الثلاثاء الموافق 25 تموز الماضي وتم إعلان النتائج في منتصف شهر آب الماضي.


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