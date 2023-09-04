التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع
التاريخ
9/4/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إنه سيتم صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المشاركين بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الصيفية خلال أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى.
وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن الوزارة تتابع مع وزارة المالية صرف المخصصات المالية للمشاركين في امتحانات "التوجيهي"، مؤكداً أنه سيتم تحويل هذه المستحقات إلى البنوك المعتمدة للمستفيدين .
يشار إلى أن امتحانات الدورة الصيفية انتهت يوم الثلاثاء الموافق 25 تموز الماضي وتم إعلان النتائج في منتصف شهر آب الماضي.
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