التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع



وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن الوزارة تتابع مع وزارة المالية صرف المخصصات المالية للمشاركين في امتحانات "التوجيهي"، مؤكداً أنه سيتم تحويل هذه المستحقات إلى البنوك المعتمدة للمستفيدين .



يشار إلى أن امتحانات الدورة الصيفية انتهت يوم الثلاثاء الموافق 25 تموز الماضي وتم إعلان النتائج في منتصف شهر آب الماضي.

