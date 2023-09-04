وزير الخزانة البريطاني: التضخم سيرتفع هذا الشهر



ولا يزال كبار المحافظين يضغطون من أجل تخفيض الضرائب، لكنهم فقدوا الأمل إلى حد كبير في رؤيتها في بيان الخريف حيث يعطي هانت الأولوية لخفض التضخم.



وأكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.

RT