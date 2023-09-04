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وزير الخزانة البريطاني: التضخم سيرتفع هذا الشهر

9/4/2023 5:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بأن التضخم في بلاده سيرتفع مرة أخرى هذا الشهر، لكنه وعد بأنه سيتم خفضه إلى النصف.
وأوضح هانت أنه سيكون هناك "عثرة" في جهوده لخفض التضخم لأن المدفوعات لمرة واحدة للعاملين في القطاع العام تم دفعها الشهر الماضي، معترفا بأن الضرائب "مرتفعة للغاية" وأن الأسر تعاني من "البؤس" نتيجة لارتفاع التضخم.


ولا يزال كبار المحافظين يضغطون من أجل تخفيض الضرائب، لكنهم فقدوا الأمل إلى حد كبير في رؤيتها في بيان الخريف حيث يعطي هانت الأولوية لخفض التضخم.


وأكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.

RT

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