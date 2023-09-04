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بعد مشاركته أمام أوساسونا.. جافي يحقق رقماً قياسياً مميزاً مع برشلونة

9/4/2023 5:11:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق بابلو جافي لاعب برشلونة، رقماً قياسياً مميزاً بعدما شارك في مباراة أوساسونا مع البرسا، بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت لصالح البلوغرانا بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك جافي مع برشلونة أساسياً، ليصبح أول لاعب يشارك في 100 مباراة بقميص برشلونة بعمر 19 عامًا و29 يومًا.

وفي نفس الوقت، أصبح جافي أول لاعب من مواليد عام 2004 فيما بعد، يشارك في 100 مباراة مع فريق بالدوريات الأوروبية الكبرى في جميع المسابقات.

وسجل جافي 6 أهداف مع برشلونة، وصنع 11 هدفاً، آخرها كان هدفه في مباراة فياريال بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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