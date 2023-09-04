بعد مشاركته أمام أوساسونا.. جافي يحقق رقماً قياسياً مميزاً مع برشلونة
التاريخ
9/4/2023 5:11:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حقق بابلو جافي لاعب برشلونة، رقماً قياسياً مميزاً بعدما شارك في مباراة أوساسونا مع البرسا، بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت لصالح البلوغرانا بهدفين مقابل هدف واحد.
وشارك جافي مع برشلونة أساسياً، ليصبح أول لاعب يشارك في 100 مباراة بقميص برشلونة بعمر 19 عامًا و29 يومًا.
وفي نفس الوقت، أصبح جافي أول لاعب من مواليد عام 2004 فيما بعد، يشارك في 100 مباراة مع فريق بالدوريات الأوروبية الكبرى في جميع المسابقات.
وسجل جافي 6 أهداف مع برشلونة، وصنع 11 هدفاً، آخرها كان هدفه في مباراة فياريال بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
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