سلطان النيادي.. من أم غافة إلى الفضاء

لم يتخيل يوماً رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن يحقق حلمه في الوصول للفضاء وأن يرفع اسم الإمارات والعرب عالياً على نطاق عالمي كما فعل اليوم بعد نجاح رحلته العلمية التي استغرقت 180 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، وحظيت بمتابعة دولية كأطول رحلة من نوعها لعالم عربي بالفضاء.



وُلد النيادي في 23 مايو 1981 بمنطقة أم غافة التابعة لمدينة العين بأبوظبي، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، ليكمل بعد ذلك دراسته بالمملكة المتحدة، ولحبه الشديد لوالده الذي يعمل بالقوات المسلحة، حرص النيادي على أن يسير على نفس خطى والده ليلتحق بالقوات المسلحة التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من جامعة برايتون.



عاد النيادي لأرض الوطن ليبدأ مشواره المهني بين صفوف القوات المسلحة كمهندس اتصالات، إلا أن شغفه بالعلم والمعرفة دفعه للسفر إلى استراليا للحصول على شهادة الماجستير في العام 2008 في تخصص أمن المعلومات من جامعة "غريفيث" الأسترالية، ليعود مجدداً للعمل بصفوف القوات المسلحة مهندساً لأمن الشبكات.

لم يكتف النيادي بذلك بل حرص على استكمال دراسته في أمن المعلومات عائداً إلى استراليا في مهمة علمية استغرقت تلك المرة 5 أعوام، نجح في نهايتها في الحصول على الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات، ليتمكن بعد ذلك من نشر 6 أبحاث علمية في مواقع دولية.



ووسط رحلاته العلمية والأكاديمية لم ينس سلطان النيادي شغفه بالفضاء وحلمه بتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، ليتقدم بعد ذلك لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وبموجب اتفاقية مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين، تلقى النيادي تدريبات مكثفة بمركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء ليتم اختياره بعد ذلك من بين 4022 متقدمًا بعد اجتيازه سلسلة من الاختبارات الذهنية والجسدية في الإمارات وروسيا.

بعد ذلك خضع لتدريبات مكثفة لأكثر من 55 ساعة في مختبر الطفو المحايد التابع لوكالة ناسا بمركز جونسون للفضاء في هيوستن، بولاية تكساس، استعدادًا لمهمات السير في الفضاء، وخلال الفترة التي قضاها في مختبر الطفو المحايد، خضع النيادي لـ 9 جولات تدريبية، امتدت كل واحدة منها لنحو 6 ساعات، حيث قام بالتدرب على محاكاة السير في الفضاء تحت الماء باستخدام النموذج الكامل لمحطة الفضاء الدولية.

كما تمكن سلطان النيادي من اجتياز عدة تدريبات واختبارات بمختبر الطفو المحايد، وتقييمًا حول استخدام بدلة السير في الفضاء، وكيفية صيانة محطة الفضاء الدولية، إلى جانب تدريبات متخصصة في عمليات إنقاذ رواد الفضاء، وكذلك حصصاً تدريبية في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، ليحصل بعد ذلك على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بعد إتمامه التدريبات العامة التي استمرت نحو 20 شهرًا.



وفي صباح يوم 28 أبريل 2023 انطلق النيادي مع طاقم مهمة"كرو6" باتجاه محطة الفضاء الدولية، لتقلع مركبة الإطلاق "سبيس إكس"، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة "كرو دراجون" من مركز كنيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء العالمية ناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لتبدأ رحلته مع عالم الفضاء ليشارك بنحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، حيث

جرت تلك التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية.



وتنوعت مجالات تلك التجارب على مجالات مختلفة، كزراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.



وفي صباح اليوم الرابع من سبتمبر 2023 عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في تمام الساعة 8:13 صباحاً بتوقيت الإمارات إلى الأرض بسلام داخل المركبة "دراجون" التي هبطت بالماء في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد رحلة ناجحة امتدت 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية ليسجل التاريخ اسم الإمارات بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

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