أعلنت اليوم الشركة العالمية للاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد" ("آركابيتا") عن استحواذها على مجموعة "داتافلو" DataFlow Group، وهي شركة عالمية رائدة متخصصة في تقديم خدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد، في صفقة مع شركة إي كيو تي برايفت أكويتي EQT Private Equity، والتي تشكل

محطة بارزة أخرى في تعزيز استراتيجية النمو التي تعمل آركابيتا على تنفيذها، بعد استحواذها على خمس استثمارات مباشرة وثمانية استثمارات إضافية في قطاع الخدمات التجارية على مدى السنوات الخمس الأخيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذا الاستحواذ ستصبح شركة "داتافلو" لخدمات التحقق المحدودة DataFlow Verification Services Limited أكبر شركة في منطقة الخليج العربي للتحقق من شهادات تأهيل واعتماد مقدمي طلبات التوظيف من مصادرها الأساسية وفقًا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح الرقابية المعمول بها في دول مجلس التعاون،.

حيث تم إعتماد و دمج

نُظم الشركة وإجراءات عملها مع نُظم وإجراءات الهيئات المُصدرة للشهادات والهيئات الرقابية في الدول الخليجية. يعمل لدى الشركة أكثر

من 850 موظفًا في تسع دول، منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتضم شبكتها العالمية أكثر من 160 ألف هيئة مُصدرة لشهادات التأهيل والاعتماد التي تُغطي 190 دولة لتصبح بذلك شركة الخدمات الأفضل اختيارًا في الكثير من الأسواق، مما أتاح لها بناء علاقات طويلة مع عملائها، قائمة على أسس متينة. وبينما كان تركيز "داتافلو" منذ تأسيسها ينصبّ على شريحة الرعاية الصحية، إلا أنها بدأت بالتوسع في قطاعات أخرى كالتعليم والهندسة وتأشيرات العمل والرياضة، محققةً نجاحات استراتيجية في هذه القطاعات.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال السيد هشام عبدالرحمن الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لآركابيتا: "تتركز استراتيجية آركابيتا للاستثمار في أسهم الملكية الخاصة

بقطاع الخدمات التجارية على استهداف الشركات التي تقدم خدمات هامة وأساسية للمنشئات

والمؤسسات الكبرى، وتتميز الشركات المستهدفة بنماذج أعمال

غير متركزة

الأصول وباستخدامها للتقنيات المتطورة تحت إشراف فرق إدارة على درجة عالية من الدراية والخبرة، ويُجسد استثمارنا في مجموعة "داتافلو"

تحقيق الهدف الرئيسي

لهذه الاستراتيجية، كما أنه يُسهم في تعزيز قدراتنا في هذا المجال، وبذلك،

نتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة مجموعة "داتافلو" لتحقيق المزيد من النمو

بالاعتماد على خبراتنا العالمية في قطاع الخدمات التجارية".

ومن جهته، أضاف السيد يوسف العبدالله، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا: "تنفرد داتافلو بالحصة الأكبر من السوق والتي تمنحها مزايا تنافسية فريدة،

مما يؤكده النمو المتواصل لمبيعاتها، ونحن متحمسون للفرص التي تتيحها هذه الشراكة مع "داتافلو" وفريق إدارتها المتميّز، وكلنا ثقة بقدرة الشركة على تنمية أعمالها في المدى الطويل في منطقة الخليج العربي والعالم".

وفي المقابل، صرّح سيمون غريفيث، الشريك في الفريق الاستشاري لشركة إي كيو تي برايفت أكويتي قائلاً: "يسعدنا

المشاركة مع "داتافلو" في هذه المرحلة من مسيرتها الحافلة بالإنجازات، حيث شهدت تحوّلات هامة لتصبح شركة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية للتحقق من صحة شهادات التأهيل والاعتماد، ونحن فخورون بالنجاحات التي حققها فريق إدارتها المتفوّق ورئيسه سونيل كومار، وعلى الأخص في ضوء الإجراءات السريعة التي اتخذها لمواجهة جائحة كوفيد-19، وأداءه المتميز خلال تلك الفترة المليئة بالتحديات، ونشكر سونيل كومار وجميع أعضاء فريق الإدارة وجميع منسوبي الشركة ومجلس إدارتها على الرؤية الثاقبة وثبات الالتزام وجُل المساهمات ، وكلنا ثقة من أن "داتافلو" ستواصل نجاحاتها تحت إشراف مالكيها الجدد".

وفي الختام، أعرب سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة داتافلو عن تفاؤله، وقال: " نتطلع لتوحيد جهودنا مع آركابيتا في المرحلة التالية من نمو الشركة و إنتشارها، ونرى أن استثمارات آركابيتا سوف تتيح للمجموعة قدرة أكبر في الحصول على تقنيات متطورة، منها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشاين، والتعلم الآلي، وبالتالي سوف نتمكن من تقديم خدمات أفضل لجميع المعنيين وتسريع وتيرة نمو أعمالنا وضمان تحقيق أهدافنا في السنوات القادمة، كذلك سوف تتيح لنا خبرات آركابيتا ودرايتها وفريق إدارتها تحسين خدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل والرقي بها إلى مستويات أعلى . ولا يفوتنا الإعراب عن شكرنا لشركة إي كيو تي برايفت أكويتي على ما قدمته من دعم لمجموعة "داتافلو"لتمكينها من الوصول إلى هذه المرحلة من النمو والتطوّر".





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