قال النجم البرازيلي نيمار إنه عاش الجحيم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جيرمان، الذي غادره في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نيمار المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدرة بمئة مليون يورو، إلى إنه سعيد جداً لإحراز ميسي المنتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، كأس العالم 2022، لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية أن ميسي اختبر الوجه الآخر من الميدالية.

وقال نيمار البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في باريس سان جيرمان: "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".

وفي ستة مواسم مع سان جيرمان، أحرز نيمار لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع الفريق الفرنسي دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وعانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.

وتابع لاعب سانتوس السابق: "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح".

ورغم الإغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفرها الملاك القطريون لباريس سان جيرمان، إلا أن الأخير لم يفك عقدته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.

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