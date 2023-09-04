مصر تشترى نحو نصف مليون طن من القمح الروسي بالأمر المباشر

قال أربعة متعاملين لرويترز إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.

وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.

وقال المتعاملون إن هيئة السلع التموينية اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي من شركة سولاريس يوم الجمعة بسعر نحو 270 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن.

.وأخبر متعاملون رويترز أن السعر ربما يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية للسيطرة على أسعار القمح المحلية.

وقدم موردو القمح الروس الآخرون عروضا يوم الجمعة بسعر التسليم على ظهر السفينة عند 265 دولارا للطن معتقدين أنه الحد الأدنى للسعر المحدد، والسعر يشمل تكلفة الشحن يتجاوز 270 دولارا للطن.

وقال متعاملون لرويترز إن الحد الأدنى للسعر ليس ملزما قانونا لكن من المتوقع أن يتبع الموردون تعليمات وزارة الزراعة الروسية.

وهناك عدم وضوح في السوق بشأن مستوى الحد الأدنى للقمح الروسي.

ويقول متعاملون إن هناك اختلافا بين الأسعار الدنيا للمبيعات بالأمر المباشر والمبيعات في المناقصات العامة، إضافة إلى أسعار مختلفة للمبيعات في كل شهر بين سبتمبر وديسمبر وخصومات على أنواع القمح قليلة البروتين.

وفي ممارسة الأسبوع الماضي، قدم جميع الموردين الروس عطاءات بسعر محدد عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة بينما تراوح سعر الطن شاملا تكلفة الشحن بين 286.25 دولارا و291 دولارا.

وأخبر متعاملون رويترز حينها أن ذلك أثر على القدرة التنافسية للقمح الروسي إذ اشترت هيئة السلع التموينية بدلا من ذلك قمحا رومانيا وفرنسيا أرخص.

كما اشترت الهيئة بالأمر المباشر شحنة واحدة من القمح البلغاري بسعر 270 دولارا للطن يشمل تكاليف الشحن يوم الجمعة.

وبعد أن عرقلت الحرب في أوكرانيا واردات القمح أصبحت مصر أكثر اعتمادا على الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا.

وفي العام الماضي، قال وزير التموين المصري إن الشراء مباشرة من الموردين أتاح التفاوض على أسعار أفضل في أوقات عدم اليقين.



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