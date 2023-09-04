غادر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، القاهرة متجهاً إلى إسبانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء سفر أوسوريو بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية في إسبانيا، رفقة العديد من المدربين حول العالم.

يأتي سفر أوسوريو، بالتزامن مع موعد انطلاق المعسكر المغلق للزمالك اليوم الإثنين، الذي يستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، استعداداً للموسم الجديد.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات لمركز النادي الإعلامي، أن أوسوريو قام بتسليم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه في المعسكر المغلق لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأشار عبد الواحد إلى أن أوسوريو سيعود إلى القاهرة الجمعة المقبل، من أجل قيادة معسكر الزمالك.

وتتوجه بعثة الزمالك إلى تنزانيا بعد انتهاء فترة المعسكر استعداداً لخوض مواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها 16 سبتمبر الجاري.

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