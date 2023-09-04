مركز دبي المالي يطرح مشروعه السكني الجديد «Difc Living»

يوفر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فرصة استثنائية للعيش في واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة مع طرح مشروعه السكني الجديد «DIFC Living».

ويتمتع المشروع بموقع متفرّد وأفق آسر لأهم معالم المدينة، واستكمالاً لمسيرة الابتكار يستعد مركز دبي المالي العالمي لصياغة مفهوم جديد للتميز من خلال «DIFC Living»، مشروعه السكني الفريد الذي يثري المخيلة ويرُسي معايير جديدة في عالم العقارات.

ويفتح هذا المشروع بوابة جديدة أمام عشاق التميز لعيش حياة راقية مع مجموعة استثنائية من الوحدات السكنية التي تتناغم مع المجتمع المزدهر للمركز وتجسد رؤيته في بناء مستقبل مستدام.

ويتيح مشروع «DIFC Living» لقاطنيه وصولاً سهلاً إلى «جيت أفينيو» التي تضم مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، وعلامات الموضة الشهيرة، والمطاعم المميزة؛ وكذلك قرية البوابة بما تضمه من مطاعم راقية ومعارض فنية شهيرة في الهواء الطلق؛ فضلاً عن حي البوابة وباقته المتنوعة من المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، وصالونات التجميل وغيرها من المرافق الأخرى.

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