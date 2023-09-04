مركز دبي المالي يطرح مشروعه السكني الجديد «Difc Living»
التاريخ
9/4/2023 5:11:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
يوفر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فرصة استثنائية للعيش في واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة مع طرح مشروعه السكني الجديد «DIFC Living».
ويتمتع المشروع بموقع متفرّد وأفق آسر لأهم معالم المدينة، واستكمالاً لمسيرة الابتكار يستعد مركز دبي المالي العالمي لصياغة مفهوم جديد للتميز من خلال «DIFC Living»، مشروعه السكني الفريد الذي يثري المخيلة ويرُسي معايير جديدة في عالم العقارات.
ويفتح هذا المشروع بوابة جديدة أمام عشاق التميز لعيش حياة راقية مع مجموعة استثنائية من الوحدات السكنية التي تتناغم مع المجتمع المزدهر للمركز وتجسد رؤيته في بناء مستقبل مستدام.
ويتيح مشروع «DIFC Living» لقاطنيه وصولاً سهلاً إلى «جيت أفينيو» التي تضم مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، وعلامات الموضة الشهيرة، والمطاعم المميزة؛ وكذلك قرية البوابة بما تضمه من مطاعم راقية ومعارض فنية شهيرة في الهواء الطلق؛ فضلاً عن حي البوابة وباقته المتنوعة من المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، وصالونات التجميل وغيرها من المرافق الأخرى.
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