«أوتوميكانيكا دبي» يستقطب 1800 جهة من 60 دولة

تستعد الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، لاستضافة الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الممتد على مدار عقدين من الزمن، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض بدورته العشرين، مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. وسيشغل المعرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً دولياً رسمياً، وهو ما يمثل زيادة في مساحة العرض بنسبة 63 %، مقارنة بدورة عام 2022.

وتمثل الاستدامة محوراً رئيساً في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، والذي سيتيح الفرصة للمتخصصين في خدمات ما بعد البيع في مجال السيارات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة دور السيارات الكهربائية في مستقبل هذا القطاع، وذلك في ظل إعلان حكومة دولة الإمارات مؤخراً، عن مستهدفات السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، لتصل نسبة هذه المركبات إلى 50 % من العدد الإجمالي للمركبات بحلول عام 2050.

وستتناول الفعاليات الجديدة، مثل مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم، والابتكار في مجال التنقل، قدرة القطاع على تقليل التأثيرات البيئية، كما ستتاح للمشاركين فرصة استكشاف الفرص الواعدة في السوق، وتبادل المعرفة، وعقد شراكات جديدة.

السيارات الكهربائية



وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: «نجح هذا المعرض خلال العقدين الماضيين، بترسيخ مكانته كوجهة رئيسة لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 30 % بين عامي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، الذي تم نشره العام الماضي».

وحققت الدورة السابقة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، نجاحاً قياسياً، حيث استقطب 1145 جهة عارضة، واستقبل 42,937 زائراً من 145 دولة، وقد شكل المهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32 %)، يليهم المتخصصون في تطوير الأعمال والمبيعات بنسبة (30 %)، وموظفو المشتريات بنسبة (8 %).

فعاليات جديدة

وسيتضمن معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، العديد من الفعاليات الجديدة المصممة لتمكين الحضور من تبادل المعرفة، والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وسيتيح المعرض في يومه الأول، فرصة للزوار للاطلاع على أبرز التوجهات الناشئة في مجالات التنقل ذاتي القيادة والمحايد مناخياً، ضمن مؤتمر الابتكار في مجال التنقل. وبدعم من الراعي المشارك (هيلا)، ستشهد هذه الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، لعرض رؤاهم حول أبرز القضايا المتعلقة بالاستدامة، مثل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية،

وإعادة تدوير البطاريات، وفرص الاستثمار الأخضر.

وخلال اليوم الثاني من فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، سيستعرض مؤتمر تكنولوجيا زيوت التشحيم، الذي ينعقد بدعم من الراعي المشارك (كيمبول)، مجموعة من المواضيع المتخصصة، مثل الرقمنة، وتقنيات المزج البارد، ومنع التآكل في محركات المركبات الكهربائية.

وتشمل الفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها هذا العام أيضاً، جوائز أوتوميكانيكا دبي، والتي ستكرم الأداء المتميز في هذا القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى «أكاديمية أوتوميكانيكا» مركز التعليم والتواصل التفاعلي، وفعالية (أفريكونيكشنز) لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين، وبرنامج (الورشة الحديثة) لتمكين الورش ومراكز تصليح السيارات، لتصبح أكثر جاهزية للمستقبل، وتحدي (بت ستوب)، الذي يوفر فرصة لمحترفي السيارات لإظهار مهاراتهم.

كما ستضم الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي أيضاً، ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات، تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

وأضاف بيليكوزن قائلاً: «سيوفر معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي يحتفل بعشرين عاماً على انطلاقته، فرصاً متنوعة لا مثيل لها للعارضين والزوار، على حدٍ سواء، وسيسهم بتحفيز التعاون، وإطلاق الشراكات الجديدة، ودعم خطط التوسع في السوق داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

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