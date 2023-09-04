«ميريد» للتطوير العقاري تختار دبي مقراً رئيسياً لأعمالها

أعلنت «ميريد»، شركة التطوير العقاري العالمية، عن إطلاق مشاريعها رسمياً في الإمارات. ولتصميم وتطوير أبرز الوجهات الحصرية، اختارت الشركة دبي لافتتاح مقرها الرئيسي في الدولة لما تتميز به من مكانة بارزة كإحدى أسرع المدن نمواً في العالم.

ويتألف فريق «ميريد» من نخبة من الخبراء والمبدعين في القطاع العقاري على مستوى العالم، وتركز الشركة على تطوير وجهات ومساكن فخمة.

وتشكّل مشاريع «ميريد» مزيجاً فريداً من الخبرات والتقنيات التي تتمحور حول متطلبات الأفراد مع عناية وشغف خاصين بالبيئة والتصميم والهندسة المعمارية، مما يمكّن الشركة من تحويل كل أصل عقاري إلى قطعة معمارية فنية رائعة ونفيسة يعتز بها المشترون في جميع أنحاء العالم على مدى الأجيال.

ويشهد قطاع العقارات الفخمة في دبي طفرة ثانية هذا العام من حيث الازدهار وتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة. وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد النصف الأول من هذا العام زيادة في مبيعات الشقق تزيد عن الضعف لتصل إلى 63٪ على أساس سنوي مقارنة بعام 2022، حيث تم بيع 46,166 شقة بقيمة 92.5 مليار درهم. تتراوح أسعار أغلى 5 شقق تم بيعها في هذه الفترة بين 78 مليون درهم و 410 مليون درهم، مع استمرار تصدّر منطقة مرسى دبي «دبي مارينا» القائمة. من المتوقع أن تستمر أسعار الشقق الفخمة في الارتفاع على أساس ربع سنوي، حيث وصل سعر أغلى شقة في الربع الأول من عام 2023 إلى 65 مليون درهم، مقابل بيع 78 مليون درهم في الربع الثاني.

مشروع جديد



وإلى جانب إطلاق أعمالها رسمياً في الإمارات، تستعد «ميريد» للإعلان عن مشروعها الرائد في مدينة دبي للإنترنت، المنطقة الحيوية المحورية بموقعها المثالي الذي يمكّن من الوصول السلس إلى مناطق الجذب الرئيسية في دبي، بما في ذلك نخلة جميرا ودبي مارينا ومول الإمارات وشواطئ جميرا الخلابة.

وستتولى «بينينفارينا» (Pininfarina)، شركة الهندسة المعمارية الإيطالية المرموقة، وضع المخطط المعماري لهذا المشروع الجديد. انطلقت شركة بينينفارينا في عالم السيارات منذ أكثر من 90 عاماً بتصميم نخبة من أبرز السيارات في العالم، بما في ذلك فيراري سيرجيو وألفا روميو سبايدر وغيرها، ثم تطورت الشركة لتصبح وجهة رائدة للتصاميم المعمارية المتميزة التي توفر نمط حياة استثنائي. واليوم، أصبح اسم الشركة مرادفاً للمعايير العالمية لجماليات التصميم الإيطالي. وتتضمن محفظة «بينينفارينا» المعمارية مجموعة من المشاريع الحائزة على جوائز في البرازيل، ومشاريع معمارية مبتكرة وراقية في إسبانيا وسنغافورة وفلوريدا وواشنطن وغيرها في أشهر الدول والمدن العالمية.

وسيدمج مشروع «ميريد» القادم أحدث التقنيات مع جماليات التصميم بشكل متناغم وبصورة خلابة ستعزز من مركز دبي ومكانتها المتنامية في العالم. تهتم ميريد بأدق التفاصيل وتلتزم بالتعاون مع فريق دولي من خبراء العقارات لتطوير هذه التحفة المعمارية الجديدة في أفق دبي. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً.

التميز العقاري

وقال راميل جولييف، المدير العام لشركة ميريد، قائلاً: «يسعدنا أن نحتفل بإطلاق «ميريد» رسمياً في دولة الإمارات الشهيرة في المنطقة والعالم كله بالفكر المستقبلي والابتكار والفخامة، بالإضافة إلى تركيز الدولة على ترسيخ مكانتها كمركز عقاري عالمي. نفتخر في ميريد بشدة بالتزامنا بالتميز العقاري وتقديم تجارب معيشية لا مثيل لها. لهذا، حرصنا على تشكيل فريق من أفضل خبراء البناء والتصميم والتطوير العقاري في العالم. لقد اكتسبت دولة الإمارات سمعتها كوجهة ترحيبية عالمية المستوى، ونحن متحمسون للمساهمة في نموها وتعزيز مكانتها من خلال تقديم مشاريع عقارية بأعلى معايير الجودة والدقة. مشاريعنا ليست مجرد مبانٍ فقط، بل هي وجهات وأماكن فريدة مصممة حول تطلعات واحتياجات عملائنا المميزين، مما يعكس التزامنا وهدفنا على المدى الطويل، ألا وهو تحقيق تأثير دائم على المجتمع والمدينة.»

وأضاف، «بينما ننطلق في هذه الرحلة المفعمة بالأفكار والمشاريع، هناك فرص هائلة لنمو شركتنا وتوسّعها، فنحن مدفوعون بتفانينا الراسخ لعملائنا والحرص على تحقيق رؤية دبي، مع تركيز فريقنا وسمعته الكبيرة في تقديم مشاريع رائدة تفوق التوقعات لإعادة تشكيل مشهد العقارات الفاخرة في البلاد وتقديم موروث دائم من التجارب المعيشية الاستثنائية.»

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