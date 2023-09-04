ايطاليا تستطيع الوصول الى نمو اقتصادي بمعدل 1 بالمئة في 2023

(MENAFN
) أفاد جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، يوم الأحد الموافق 3 أيلول، بأن إيطاليا لا زال بمقدورها الوصول الى نمو اقتصادي بمعدل 1 بالمئة لـ 2023 بالرغم من انخفاض الإنتاج المحقق في الثلاث أشهر الثانية.
كما بينت تقارير معلنة يوم الجمعة الموافق 1 أيلول ، أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تراجع 0.4 بالمئة في الأشهر الثلاث الثانية أمام الأشهر الثلاثة الأولى وتقلص مجال التصنيع في آب للشهر الخامس. وتقدم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6 بالمئة فصليأ في الربع الأول من 2023.
كذلك صرح جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو في إيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".
في حين يصرح خبراء اقتصاديون أن هدف التقدم الواصل الى 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا لسنة 2024 يجابه تحديات متصاعدة نتيجة زيادة المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لوقف التضخم الذي يعثر النشاط الاقتصادي.
وقامت الحكومة في نيسان بتحديد هدف عجز الميزانية عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 2023 وعند 3.7 بالمئة في السنة القادمة.
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