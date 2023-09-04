"فورست سيتي" تبلغ 100 مليار دولار في ماليزيا

(MENAFN
) ينعطف سائقو المركبات جراء جسر محطم عند الاقتراب من "فورست سيتي" المشروع العقاري الكبير بمبلغ 100 مليار دولار في ماليزيا الذي تتحكم به الشركة الصينية "كانتري غاردن" الضخمة، وفي المدينة الممتلئة بأشجار النخيل، شوارع وبيوت ومتاجر مقفرة.
كما نجت المدينة التي كانت تسعى الى المشترين الصينيين من الطبقة الوسطى للآن من المبيعات المتعرقلة، والقيود على عملة الصين، والاغلاقات نتيجة الجائحة، والغضب العام من قوة الصين المرتفع في ماليزيا.
كذلك مستقبلها حالياَ تحت التهديد, اذ تجابه المجموعة العقارية المطورة "كانتري غاردن" تحديات مالية وتتحمل ديون ضخمة تصل الى 196 مليار دولار.
في حين صرحت "كانتري غاردن"، التي احتسبت لمدة طويلة قوية ماليا، في آب خسائر قياسية في الستة أشهر الأولى من 2023. ونالت الشركة الصينية يوم السبت الموافق 2 أيلول,على مهلة تريحها لفترة مؤقتة من ضغوطات ديونها الكبيرة، مع قبول دائنيها في آخر لحظة على إعادة جدولة استحقاق حرج مفروض عليها، ما يتيح لها تجنب التعرقل المالي.
الا أنها لم تنج كلياَ من الخطر، حيث تجابه الأسبوع القادم استحقاقَي فوائد قروض بمبلغ 22,5 مليون دولار لم تدفعهم في شهر آب. وإن لم تستطع دفعهم، سوف تجابه وضع تعرقل مالي مع انتهاء مدة السماح المقدمة لها لـ30 يوما يوم الثلاثاء.
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