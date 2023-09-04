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الصحة تكشف تفاصيل جلسة الطب النفسى بالمؤتمر العالمى للسكان

9/4/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 حيث سيتم عقد جلسة بعنوان "مستقبل الطب النفسي في مصر في ضوء الإمكانيات المتاحة والتحديات القادمة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان :
تهدف الجلسة إلي وضع خارطة الطريق لصياغة مستقبل الصحة النفسية في مصر سد الفجوة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لخدمات الصحة النفسية ومناقشة اعتماد التقنيات الجديدة لإدارة الموارد استكشاف سياسات الصحة النفسية في ضوء استراتيجيات التحول الوطني للرعاية الصحية، من خلال عدد من الخبراء العالميين والمحليين في هذا المجال.
جديد بالذكر
أن الجلسات تخصيص جلسة لقطاع الرعاية الصحية الأولية ، بعنوان "التجزئة إلى التكامل: رحلة الرعاية الصحية الأولية في مصر نحو الشمولية " حيث ستتضمن تقديم لمحة عامة عن دور الرعاية الصحية الأولية في مصر وصف تطور نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر مناقشة كيف يمكن لنهج دورة الحياة أن يساعد في دمج الخدمات عبر مختلف مستويات الرعاية والقطاعات في مصر.
وسيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية ومناقشة الآفاق والفرص المستقبلية في مجال الرعاية الصحية الأولية في مصر كما سيتم استعراض نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر وإلقاء نظرة عامة على الوضع الحالي دور الرعاية الصحية الأولية في تحسين الخصائص الديموغرافية دمج الأمراض غير المعدية في خدمات الرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان " الاستراتيجيات والعوائق والفرص في مصر" الصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان " كيفية تعزيز الرعاية".
تفاصيل جلسة الطب النفسى بالمؤتمر العالمى للسكان



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