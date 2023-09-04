ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل
التاريخ
9/4/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 4 سبتمبر حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
- الاثنين 4 سبتمبر :
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .
ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم .
- الثلاثاء 5 سبتمبر :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- الأربعاء 6 سبتمبر :
اعتبارا من الأربعاء 6 سبتمبر ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- من الخميس 7 سبتمبر إلى السبت 9 سبتمبر :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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