إرشادات من الحج فى حالات التزاحم الشديد بالحرمين

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن من الإرشادات العامة للتعامل مع الزحام "تجنب التدافع، وارتداء الكمامة، والتريث والتأني، والالتزام بتوجيهات الأمن".

وكانت الوزارة قد وجهت

الزائرين والمعتمرين بضرورة مراعاة خمسة ضوابط للحفاظ على الأمتعة في المسجد النبوي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "إكس"، يُمنع إدخال الأمتعة الصغيرة إلى مصليات المسجد النبوي، على أن يتم حفظها في الأمانات الخارجية.

وأضافت وزارة الحج، أن الأمتعة كبيرة الحجم لا يمكن إدخالها إلى المسجد النبوي وساحاته، كما أنه لا يمكن وضعها في صناديق الأمانات، علماً بأن تلك الصناديق متوافرة في الساحات الخارجية.

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوار، إلى التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع.

وحثّت الوزارة ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".

وشددت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوار.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، فى يوليو الماضى، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ، وسط الاستعدادات المبذولة لاستقبال المعتمرين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم أفضل الخدمات لضيف الرحمن، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وفق رغبات المعتمرين واحتياجاتهم.