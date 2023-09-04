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رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يتوجه إلى جوبا

9/4/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان ، فى زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن البرهان سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع فى السودان.

ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الخارجية السودانى المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.


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