رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يتوجه إلى جوبا

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن البرهان سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع فى السودان.

ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الخارجية السودانى المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

