رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يتوجه إلى جوبا

رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يتوجه إلى جوبا
التاريخ
9/4/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان ، فى زيارة رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن البرهان سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع فى السودان.
ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزير الخارجية السودانى المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
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