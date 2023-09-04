وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمرى تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطاعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب فى جميع المناطق والطرق التى يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخبارى والأمنى والخدمى".

وأضاف أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهى ( المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلى - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)".

وأشار إلى أن "أعداد المركبات الوافدة بلغت (8478) مركبة، فيما بلغ أعداد الوافدين (132879) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (3587959) وافداً".



