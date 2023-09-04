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إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس فى الجيزة.. صور

9/4/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) شن مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملات ميدانية متتالية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات تحت إشراف مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس عن رصد أعمال لبناء سور وصب أرضية خرسانية بالحرانية بدون تصريح لغرض تغطيته بصاج، وعلى الفور تم إزالة البناء المخالف ومصادرة الصاج المتواجد بالمكان.

وتمكنت الحملات من رصد أعمال صب أرضية خرسانية بالمهد وبناء داخل سور قديم بدون تصريح لغرض إنشاء مغسلة، وعلى الفور تم مصادرة مواد البناء بالمكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكدت محافظة الجيزة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس



إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس



إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس



إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس



إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس



إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بأبو النمرس

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