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معهد إعداد القادة ينفذ برنامجا تدريبيا لطلاب أسرة من أجل مصر ضمن أسبوع شباب الجامعات

9/4/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن معهد إعداد القادة عن تنفيذ برنامج تدريبي مميز يستهدف طلاب أسرة من اجل مصر من جميع كليات جامعة حلوان وطلاب الاتحاد، ويأتي هذا البرنامج استجابة لتوجيهات رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، بضرورة تأهيل الشباب على التنظيم استعدادًا لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر ومن المقرر أن يُعقد في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر 2023.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل، لذا حرصت جامعة حلوان على عقد البرامج التدريبية لطلابها التي تشارك في تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات ووصفهم
بأنهم خير سفراء للجامعة فهم خير من يمثلون الجامعة في هذا الحدث المهم لأنهم واجهة مشرفة للجامعة.



وقد اوضح أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، تسهم في تطوير جيل متفوق ومستمر في التعلم، حيث يمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة.



ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التدريب الذي يتم تقديمه للطلاب يمثل استثمارًا في مستقبلهم، ويُعتبر تطوير المهارات القيادية للشباب هو السبيل لتحقيق التفوق والتميز، ولهذا السبب حث جميع الطلاب على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة والعمل بجد لتحقيق أهدافهم، مؤكدا مدير معهد إعداد القادة على ثقته في قدرة الطلاب على تنظيم هذه الفاعلية والحدث المهم وهو أسبوع شباب الجامعات الذي يتجمع فيه طلاب الجامعات المصرية.



واستكمل الدكتور همام كلمته أن هذا البرنامج
التدريبي يهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التنظيم وفنون القيادة وتطوير الذات، والتوعية بمبادئ الاتيكيت والبروتوكول، حيث تُعتبر هذه الموضوعات فرصة فريدة لتعزيز مهارات الشباب وتحفيزهم للمساهمة الفعالة في أسبوع شباب الجامعات.



وقد انطلقت جلسة حوارية ناقش فيها الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد مع الطلاب تاريخ إنشاء أسبوع شباب الجامعات المصرية، حيث افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل، وفي عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين، ثم نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات، ثم جامعة دمشق السورية التي نظمت الأسبوع الرابع في سوريا تماشيا مع الوحدة العربية.



مستكملا حديثه أن جامعة قناة السويس اطلقت شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد بعد توقفه ، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987 ،ثم تبعتها جامعة القاهرة التي نظمت الأسبوع الثاني عام 1991 ،تلتها جامعة الزقازيق، والتي نظمت الأسبوع الثالث عام 1996، وكان الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999 ،ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس 2001 ،ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في 2003.



كما استضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005 ثم جامعة المنوفية 2007، وفي عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة، أما الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام 2015، فقد نظم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجامعة قناة السويس بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من 25 جامعة مصرية، تحت شعار "بالعلم والشباب.. تحيا مصر".



كما قامت جامعة كفرالشيخ باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر في فبراير 2019، وتتشرف جامعة حلوان بإستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر في سبتمبر الجاري.



ثم حاور الطلاب عن كيفية إدارة الأزمات وكيفية حل المشكلات والتي قد تظهر أثناء تنفيذ الفعاليات وطرق الحل السريعة وكيفية اتخاذ القرارات بروح الفريق، وأوضح لهم المميزات والسلبيات خلال أسابيع الجامعات السابقة، مؤكدا للطلاب بأنهم الصورة المشرفة للجامعة أمام الجامعات المصرية.



وفي هذا الصدد انطلقت فعاليات محاضرة فن الإتيكيت والمراسم والبروتوكولات وحاضر فيها وكيل المعهد، بهدف اكتساب الطلاب المهارات والمعرفة الضرورية لتنظيم فعاليات الأسبوع بأسلوب محترف، وتجهيز الطلاب بالأدوات اللازمة للتعامل بأسلوب لائق واحترافي في الفعاليات والأنشطة القادمة، لتحقيق نجاح أسبوع شباب الجامعات وتميزه في هذا العام.




موضحا خلال المحاضرة الفرق بين الإتيكيت والبرتوكول، وتم شرح اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، اتيكيت الملابس، بالإضافة إلى إتيكيت المصافحة، واتيكيت زيارة كبار المسئولين، واختتم حديثه عن مراسم رفع العلم المصري.



وفى ذات السياق انطلقت محاضرة عن المهارات التقنية والمهارات الشخصية وحاضر فيها يارا هاني كمال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان السابق، موضحة المعلومات والمهارات اللازمة لأداء العمل بنجاح، متحدثة عن كيفية إدارة الوقت وأهميته، وطرق التغلب على الأزمات وكيفية حل المشكلات، وتم التعريف على فنون القيادة، ومهارات التواصل، أخلاقيات العمل، وكيفية التكيف مع روح الفريق وتحقيق الإبداع والتميز في العمل.







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