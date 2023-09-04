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وزارة البيئة تتحدث عن ظاهرة زبد البحر ببور سعيد: ليست خطرا وتحدث فى كل بحار العالم

9/4/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد أحد مصادر وزارة البيئة ، أن ظاهرة زبد البحر التى ظهرت على شواطئ مدينة بورسعيد، ليست خطرا بيئيا وإنما ظاهرة تحدث فى كل بحار العالم، وتسمى رغوة المحيط.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة امتزاج شديد للشوائب والمواد العضوية والأملاح والنباتات الميتة والأسماك المتعفنة الموجودة بمياه البحر، الأمر الذى يؤدي لتشكل رغوة تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً.

‏واضاف المصدر أن زبد البحر
تتكون من التركيزات الأعلى للمواد العضوية المذابة والناجمة عن الانهيار البحري للطحالب الطحلبية وطريقة تكوينها تحدث عند تحريك مياه البحر و كسر الأمواج في منطقة الأمواج المتاخمة للشاطئ
وتشكل فقاعات مستمرة تلتصق ببعضها البعض.
‏ جدير بالذكر أن هذه الظاهرة ظهرت
بشكل مكثف
علي طول ساحل البحر المتوسط ببورسعيد، مع غروب الشمس، وحرص المصيفون على
الجلوس وسط الزبد، والتقاط الصور التذكارية، بالتوازى مع استقبال
شاطئ بورسعيد
الآلاف من المواطنين

رغوة البحر



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