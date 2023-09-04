وزارة البيئة تتحدث عن ظاهرة زبد البحر ببور سعيد: ليست خطرا وتحدث فى كل بحار العالم
التاريخ
9/4/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد أحد مصادر وزارة البيئة ، أن ظاهرة زبد البحر التى ظهرت على شواطئ مدينة بورسعيد، ليست خطرا بيئيا وإنما ظاهرة تحدث فى كل بحار العالم، وتسمى رغوة المحيط.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة امتزاج شديد للشوائب والمواد العضوية والأملاح والنباتات الميتة والأسماك المتعفنة الموجودة بمياه البحر، الأمر الذى يؤدي لتشكل رغوة تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً.
واضاف المصدر أن زبد البحر
تتكون من التركيزات الأعلى للمواد العضوية المذابة والناجمة عن الانهيار البحري للطحالب الطحلبية وطريقة تكوينها تحدث عند تحريك مياه البحر و كسر الأمواج في منطقة الأمواج المتاخمة للشاطئ
وتشكل فقاعات مستمرة تلتصق ببعضها البعض.
جدير بالذكر أن هذه الظاهرة ظهرت
بشكل مكثف
علي طول ساحل البحر المتوسط ببورسعيد، مع غروب الشمس، وحرص المصيفون على
الجلوس وسط الزبد، والتقاط الصور التذكارية، بالتوازى مع استقبال
شاطئ بورسعيد
الآلاف من المواطنين
رغوة البحر
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