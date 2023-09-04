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السيد قنديل: جامعة حلوان أقدم الجامعات بمصر ولدينا 1000 برنامج و220 ألف طالب

9/4/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان أقدم جامعات مصر بتاريخ إنشاء كلياتها ودورها فى إنشاء كليات تمثل قوى ناعمة بعد جامعة الأزهر، حيث تم فى عام 1839 تأسيس أول كلية بالجامعة والكلية الثانية بدأت قبل جامعة القاهرة بشهور عام 1908 وهى كلية الفنون وتمتاز عن كونها أول كلية فنون بالمنطقة وأول كلية تربية رياضية بجامعة حلوان، وأشرفت على إنشاء كلية الفنون فى سوريا خلال فترة الوحدة، فضلا عن كلية السياحة أول كلية وكذلك الاقتصاد المنزلى وكلية الخدمة الاجتماعية.



وأضاف الدكتور السيد قنديل خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بجامعة حلوان للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات، أن جامعة حلوان تضم 1000 برنامج و220 ألف طالب وتقوم بدور تكنولوجى وفنى ونوعى متفرد، وكان من غير اللائق وجود كل هذه التخصصات التى يتسابق فيها الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات دون أن يتم تنظيمه بجامعة حلوان التى تعتبر أم الأنشطة الطلابية فى الجامعات، وتقدمنا للمجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ واستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر وتم الموافقة على ذلك ، ومع توجه الجمهورية الجديدة لابد من العمل على زيادة الوعى لدى الطلاب بأن استراتيجية الجمهورية الجديدة مستقبل لجيل كامل يجب أن يكون لديهم وعى.







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