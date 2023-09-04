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السيد قنديل: 3% من دخل الجامعة للأنشطة الطلابية ونسعى لتحقيق فائض 250 مليون جنيه

9/4/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن هناك خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، حيث تم إقرار تطبيق القانون بإنفاق 3% من دخل الجامعة لصالح دعم الأنشطة الطلابية، وتم إنفاق حوالى 15 مليون جنيه هذا العام بعدما كان الإنفاق 3 ملايين جنيه فقط العام الماضى، ولا يوجد لدينا مشكلة فى إنفاق المزيد على الأنشطة الطلابية كون
النشاط الطلابى يبنى شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب ولو شاهدنا العناصر البارزة فى المجتمع من خريجى الجامعة نجد أن هناك أسماء بارزة خريجى الجامعة وعملت على عكس التخصص الذى درسه الطالب.



وتطرق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بالجامعة الحديث عن تفاصيل إطلاق الجامعة أسبوع شباب الجامعات إلى مفهوم ريادة الأعمال بالجامعة وتطبيقة على نطاق واسع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكلية، وتم تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات من خلال كليات الجامعة المختلفة، موضحًا أنه تم توفير 100 مليون جنيه مشتريات.



وأضاف الدكتور السيد قنديل أن اسبوع شباب الجامعات الحدث الرئيسى الذى تعمل عليه الجامعة، موضحا أن سياسة مجلس الجامعة عمل ترشيد للنفقات واستخدام إمكانيات الجامعة البشرية والحفاظ على ممتلكاتنا تمكنا من إنهاء أزمة استدانة الجامعة بحوالى 500 مليون جنيه وتحقيق فائض 250 مليون جنيه، فضلا عن الحساب الدولارى وبه 10.5 مليون دولار.







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