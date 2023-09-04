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70 ألف مشارك فى مهرجان الرجل المحترق عالقين بصحراء نيفادا الأمريكية بسبب عاصفة

9/4/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) لا يزال أكثر من 70 ألف شخص عالقين فى مهرجان "الرجل المحترق" أو Burning man
فى صحراء الصخرة السوداء بشمال نيفادا بعد أن أدت عاصفة غير متوقعة إلى تحويل المهرجان إلى فوضى، وعلق الحاضرون فى طبقة سميكة من الوحل، مع عدم وجود مراحيض تعمل.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، فإن منظمى المهرجان أغلقوه أمام المركبات بعدما تم تسجيل وفاة واحدة، ولم يقدم المسئولون تفاصيل عن حالة الوفاة.

ويجذب التجمع السنوي فى صحراء الصخرة السوداء 80 ألف من الفنانين والموسيقيين والنشطاء لتقديم عروض رائدة والتخييم فى الصحراء. ويعد التعطيل جزء من التاريخ الحديث للمهرجان. ففي عام 2018 اضطر المنظمون إلى إغلاق المداخل إلى المهرجان بسبب عواصف ترابية، كما تم إلغائه مرتين خلال وباء كورونا.

وتعرضت المنطقة البعيدة التي تقع على فى قلب الصحراء لأمطار غزيرة تعادل مقدار ما يتساقط عادة خلال ما بين شهرين إلى ثلاثة، وذلك فى غضون 24 ساعة فقط بين مساء الجمعة وصباح السبت. وسقطت الأمطار على أرض الصحراء الجافة وكونت طبقة سميكة من الطين التي جعلت هناك صعوبة شديدة فى المشى أو ركوب السيارات.

وقال مسئولون إن الأمطار جعلت من المستحيل تقريبا تحرك العربات، وتم توجيه نصائح للحاضرين بالبقاء فى أماكنهم حتى تجف الأرض بما يكفى للقيادة بسلام.

وعادة ما يستمر المهرجان لمدة أسبوع، ويبدأ يوم أحد وينتهي فى يوم عطلة عيد العمال الأمريكيين، التى توافق اليوم الاثنين. وتأخذ المناسبة اسمها من طقوس حرق تمثال خشبي كبير مساء يوم السبت. ويصف كثير من المشاركين الحدث بأنه تجربة فى المجتمع متمثلة بتطرف التعبير والاعتماد على الذات.




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