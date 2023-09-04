وزير الدفاع الأوكرانى يقدم استقالته

وزير الدفاع الأوكرانى يقدم استقالته
التاريخ
9/4/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، الاثنين، في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان.
وحسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الأحد، إنه قرر استبدال وزير الدفاع وذلك في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ شنت روسيا غزواً شاملاً للبلاد في فبراير 2022.
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