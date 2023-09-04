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وزير الدفاع الأوكرانى يقدم استقالته

9/4/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، الاثنين، في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان.


وحسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الأحد، إنه قرر استبدال وزير الدفاع وذلك في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ شنت روسيا غزواً شاملاً للبلاد في فبراير 2022.



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