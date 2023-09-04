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بريطانيا تخطط لإقامة نصب تذكارى للملكة إليزابيث فى ذكرى وفاتها الأولى

9/4/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) كشف مكتب مجلس الوزراء البريطانى عن خطط لإنشاء "نصب تذكارى مناسب" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تكريما لعهد الملكة قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، حيث من المقرر إقامة نصب تذكارى دائم للملكة الراحلة وبرنامج الإرث الوطنى على شرفها فى عام 2026 بمناسبة ما كان سيصبح عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية المائة.

ستنظر اللجنة التذكارية للملكة إليزابيث وتوصى بمقترحات "لتكريم مناسب" للملكة الأطول حكمًا فى البلاد بعد وفاتها فى 8 سبتمبر 2022، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بدوره، قال مكتب مجلس الوزراء إن المبادرة ستحظى بدعم مشترك من قبل حكومة المملكة المتحدة والأسرة المالكة، مع تعيين اللورد روبن جانفرين، السكرتير الخاص السابق للملكة الراحلة، رئيسا للمبادرة، فيما ستنظر الهيئة المستقلة التى تم تشكيلها لإنشاء التكريم لحياة إليزابيث الثانية، فى الخدمة العامة والأسباب التى دعمتها، وستطلب اقتراحات من الجمهور.


الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

وأشارت الحكومة إلى أنها ستدعم المقترحات وتنظر فى خيارات التمويل، مع الكشف عن أى خطط لتتزامن مع عيد ميلاد الملكة المائة فى عام 2026، ومن المقرر تعيين كبار الشخصيات والخبراء فى اللجنة لوضع الأفكار ورفع توصياتهم إلى الملك ورئيس الوزراء.

ومن جهته، قال اللورد جانفرين: "إنه لشرف كبير أن يُطلب منى رئاسة اللجنة التذكارية للملكة إليزابيث"، وتابع: "سيكون تحديًا فريدًا أن نحاول تصوير المساهمة الاستثنائية التى قدمتها صاحبة الجلالة الراحلة فى حياتنا الوطنية طوال فترة حكمها الطويلة جدًا للأجيال القادمة."

يعد اللورد جانفرين شخصية موثوقة عمل فى قصر باكنجهام فى أدوار مختلفة من عام 1987 إلى عام 2007، وقد تم تكريمه فى عام 2007 وهو عضو فى مجلس اللوردات.


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