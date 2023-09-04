وحسب موقع العربية، احتشد متظاهرون، حاملين الأعلام واللافتات اليونانية، عند البرج الأبيض الشهير في المدينة، وهو حصن سابق على الواجهة البحرية، ورددوا الشعارات والنشيد الوطني وعزفوا كلمة للرئيس السابق للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الراحل، رئيس أساقفة أثينا خريستودولوس، الذي حذر من أعداء الشعب اليوناني.

في وقت لاحق، ساروا عبر وسط المدينة قبل أن يتفرقوا بدون وقوع أي أحداث.

ستحل البطاقات القابلة للقراءة آليًا محل نوع بطاقة الهوية الصادرة حاليًا وستحتوي على نفس المعلومات، مثل الاسم واسم الوالدين والعنوان والطول والمعلومات الإضافية الوحيدة ستكون فصيلة الدم وهي اختيارية.

لكن البطاقات ألهمت نظريات المؤامرة، ويؤكد بعض الأشخاص أن بطاقات الهوية الجديدة تحتوي على شرائح تسمح للسلطات بتحديد موقع حاملي البطاقات أو حتى التحكم في عقولهم. غالبية معارضي الهويات متدينون بشدة.

وقال رئيس الوزراء الغاضب كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا إن بطاقات الهوية لن تحتوي على "أي شرائح أو كاميرات أو أجهزة تنصت"، وتشكل الروابط الدينية للمتظاهرين مشكلة بالنسبة لكنيسة اليونان، التي يشجع بعض أساقفتها الاحتجاجات.

قال رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس، الذي ليس لديه أي خطاب ناري من سلفه خريستودولوس، إن المجمع المقدس للكنيسة سيصدر بيانًا حول بطاقات الهوية في غضون أيام قليلة، ونصح "بالحكمة والتعقل".

ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة أثينا نهاية الأسبوع المقبل.

وستصبح بطاقات الهوية الجديدة، التي تتوافق مع معيار الاتحاد الأوروبي، إلزامية بحلول أغسطس 2026.



