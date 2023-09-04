وزير الخزانة البريطانى: التضخم سيرتفع هذا الشهر

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح هانت أنه سيكون هناك "عثرة" في جهوده لخفض التضخم لأن المدفوعات لمرة واحدة للعاملين في القطاع العام تم دفعها الشهر الماضي، معترفا بأن الضرائب "مرتفعة للغاية" وأن الأسر تعاني من "البؤس" نتيجة لارتفاع التضخم.

ولا يزال كبار المحافظين يضغطون من أجل تخفيض الضرائب، لكنهم فقدوا الأمل إلى حد كبير في رؤيتها في بيان الخريف حيث يعطي هانت الأولوية لخفض التضخم.

وأكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.