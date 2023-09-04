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الكونغولى ماييلى يغادر معسكر بيراميدز فى تركيا للانضمام لمنتخب بلاده

9/4/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) غادر المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي معسكر فريق بيراميدز فى مدينة بوردور التركية، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب الكونغو خلال التجمع الدولي الحالي في شهر سبتمبر.
وتلقى ماييلي دعوة من المنتخب الكونغولي للانضمام إلى صفوفه فى معسكر سبتمبر تحضيرا لخوض مباراة السودان فى ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يكون ديفوار والمحدد لها السبت المقبل فى الكونغو.
كما يشارك اللاعب فى مباراة الكونغو وجنوب أفريقيا الودية المحدد لها يوم 12 سبتمبر الجاري، باستاد أورلاندو بجنوب أفريقيا، على أن يطير مباشرة إلى العاصمة الرواندية كيجالي والالتحاق ببعثة بيراميدز، تمهيدا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من دوري الأبطال والمحدد لها الأحد 17 سبتمبر الجاري في كيجالي.
فى ذات الصدد، غادر اللاعبون الدوليون السبعة من لاعبي نادي بيراميدز، أمس، معسكر الإعداد المقام فى تركيا، فى طريق العودة إلى القاهرة، من أجل الانتظام فى صفوف منتخبي مصر الأول والأولمبي.
وغادر المعسكر لاعبو المنتخب الأول الستة، علي جبر ومحمد حمدي ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس خلال معسكر سبتمبر الدولي.
كما غادر محمود صابر من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، في إطار الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل.
وفاز فريق نادي
بيراميدز
أمس على نظيره فريق ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل سجله المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي في ثالث وديات معسكر تركيا بالتعادل السلبي.
وأقيمت المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وجاء الهدف الوحيد لنادي بيراميدز في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بعد دخوله بديلا لدودو الجباس.



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