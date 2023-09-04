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الشناوي وعبد المنعم ومروان وهاني يغادرون النمسا للانضمام لمعسكر المنتخب

9/4/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) غادر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، "محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ومروان عطية ومحمد هاني" معسكر إعداد الفريق المقام حاليًا فى النمس للانضمام لمنتخب مصر بالقاهرة.
وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.
ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر الجاري.

ويواصل فريق
الأهلى
تدريباته اليومية بمعسكر النمسا،
اليوم الاثنين، استعداداً للموسم الجديد، ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات، كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لآخر منعاً لإصابة اللاعبين، خاصة أن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجارى في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.



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