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لاعب الطلائع يتعافى من غضروف الركبة وينتظم فى التدريبات بعد انتهاء الراحة

9/4/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) ينتظم محمد دياب، لاعب طلائع الجيش، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب نهاية معسكر الإسكندرية.

وتعافى محمد دياب من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة بعدما نفذ برنامجاً تأهيلياً طوال الفترة الماضية ليصبح جاهزاً للعودة للملاعب.

ومنح عبد الحميد بسيونى لاعبى الطلائع راحة سلبية من التدريبات بعد نهاية معسكر الاسكندرية لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس المقبل على ستاد جهاز الرياضة استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد
طلائع الجيش
مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح
الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.
وشهدت القائمة الاولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم :"أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".
كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".
واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

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