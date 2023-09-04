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تعرف على تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات نادى الزمالك

9/4/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) فتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.



وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.



وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:



التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق



النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.



النظر في تقرير مراقب الحسابات



اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.



انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.



اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.



اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.



النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.



الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.



ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.



التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.



في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات







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