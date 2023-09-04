حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/4/2023 4:27:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- الرابع من سبتمبر --------
1990 - الحكومة الكويتية تقرر صرف إعانة سكن وبدلات أخرى للكويتيين الموجودين خارج البلاد أثناء فترة الاحتلال العراقي.
1996 - البلاد تستضيف للمرة الأولى بطولة الخليج الثانية للكراتيه بمشاركة 137 لاعبا من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وفازت الكويت بالبطولة بحصولها على 23 ميدالية منها 15 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات.
2000 - تشكيل اللجنة الكويتية للعمل التطوعي المنبثقة عن الجمعية الكويتية لحماية البيئة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح بهدف تفعيل روح المسؤولية لدى أبناء الكويت وإحياء روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي وتوظيف الطاقات وتوجيهها نحو الجوانب الإيجابية.
2005 - الكويت تقدم مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية قدرها 500 مليون دولار للمساهمة في تجاوز الآثار التي تعرضت لها ثلاث ولايات جنوبية (لويزيانا والمسيسبي وألاباما) اثر إعصار كاترينا المدمر.
2006 - سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بنقل تبعية كل من قطاع السياحة وإدارة شؤون الملكية الفكرية من وزارة الإعلام إلى وزارة التجارة والصناعة على أن تستمر هذه الوحدات في مباشرة اختصاصاتها وفقا للوائح والنظم والقرارات المعمول فيها إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها.
2016 - هيئة أسواق المال الكويتية توقع اتفاقية تعاون مع المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار (سي.أي.أي.أي).
2016 - وزارة الصحة تعلن حصول قسم الطب النووي في مركز الكويت لمكافحة السرطان على شهادة الجودة الأوروبية وتعد الشهادة الأولى التي يحصل عليهم القسم على مستوى الخليج والشرق الأوسط.
2018 - شركة البترول الوطنية الكويتية توقد الشعلة الأولى الدائمة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.
2021 - وفاة الأكاديمي الدكتور شفيق الغبرا عن عمر ناهز 68 عاما الذي عمل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة الكويت وتقلد عدة مناصب من بينها مدير المكتب الإعلامي الكويتي في العاصمة الأمريكية واشنطن 1998-2002 ورئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الجامعة والرئيس السابق والمؤسس للجامعة الامريكية في الكويت. (النهاية)
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