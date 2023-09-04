حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1990 - الحكومة الكويتية تقرر صرف إعانة سكن وبدلات أخرى للكويتيين الموجودين خارج البلاد أثناء فترة الاحتلال العراقي.

1996 - البلاد تستضيف للمرة الأولى بطولة الخليج الثانية للكراتيه بمشاركة 137 لاعبا من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وفازت الكويت بالبطولة بحصولها على 23 ميدالية منها 15 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات.

2000 - تشكيل اللجنة الكويتية للعمل التطوعي المنبثقة عن الجمعية الكويتية لحماية البيئة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح بهدف تفعيل روح المسؤولية لدى أبناء الكويت وإحياء روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي وتوظيف الطاقات وتوجيهها نحو الجوانب الإيجابية.

2005 - الكويت تقدم مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية قدرها 500 مليون دولار للمساهمة في تجاوز الآثار التي تعرضت لها ثلاث ولايات جنوبية (لويزيانا والمسيسبي وألاباما) اثر إعصار كاترينا المدمر.

2006 - سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بنقل تبعية كل من قطاع السياحة وإدارة شؤون الملكية الفكرية من وزارة الإعلام إلى وزارة التجارة والصناعة على أن تستمر هذه الوحدات في مباشرة اختصاصاتها وفقا للوائح والنظم والقرارات المعمول فيها إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها.

2016 - هيئة أسواق المال الكويتية توقع اتفاقية تعاون مع المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار (سي.أي.أي.أي).

2016 - وزارة الصحة تعلن حصول قسم الطب النووي في مركز الكويت لمكافحة السرطان على شهادة الجودة الأوروبية وتعد الشهادة الأولى التي يحصل عليهم القسم على مستوى الخليج والشرق الأوسط.

2018 - شركة البترول الوطنية الكويتية توقد الشعلة الأولى الدائمة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.

2021 - وفاة الأكاديمي الدكتور شفيق الغبرا عن عمر ناهز 68 عاما الذي عمل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة الكويت وتقلد عدة مناصب من بينها مدير المكتب الإعلامي الكويتي في العاصمة الأمريكية واشنطن 1998-2002 ورئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الجامعة والرئيس السابق والمؤسس للجامعة الامريكية في الكويت. (النهاية)