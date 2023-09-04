الكويت - 4 - 9 (كونا) -- لم تكن الكويت وطنا لأهلها فحسب إنما مقصدا لكل سائل ومريد ومدرسة لنهج متأصل بقيم العطاء والخير أسسها الآباء والأجداد وخلدتها الأيام على مر التاريخ منها معروف وموثق ويعود إلى 400 عام دون في الكتب والمخطوطات والوثائق أما جذور العمل الخيري التي امتدت عميقا عبر تاريخها قبل ظهور النفط فكانت وستبقى علامة فارقة طبقت شهرتها الآفاق.

فمنذ عام 1613 وحتى يومنا هذا لم يغب العطاء عن أرض الكويت التي سطر أبناؤها حكاما وشعبا أروع الأمثلة في عمل الخير والعطاء غير المحدود على جميع الأصعدة حتى أصبح العمل الخيري سمة الكويت والكويتيين.

وفي استعادة لتاريخ البلاد الناصع ومنذ نشأتها عرف الكويتيون بالعمل الخيري و"الفزعة" في الداخل كفزعة (الصاري) وإنقاذ السفن والحرائق وفزعة (الاكتتاب) وهي عبارة عن ورقة تمر على رجالات الخير لجمع التبرعات لإعانة المكروب.

وفي الخارج كفزعة الكويتيين لنصرة عمان أثناء العدوان البرتغالي عام 1624 كذلك مساعدة القبائل المجاورة والدول المنكوبة وجمع التبرعات للدولة العثمانية وإغاثة المنكوبين في أزمة (الهيلك) حوالي 1868 وحريق الآستانة (1912) وتبرعاتهم لترميم المسجد الأقصى (1924) بالإضافة إلى حرص أبناء الكويت على بناء المساجد داخل وخارج البلاد والأوقاف الخيرية.

ولأن العمل الخيري ليس سلوكا لدى الكويتيين فحسب بل هو نهج راسخ أيضا لدى حكام الكويت الذين كتب التاريخ مآثرهم ومحاسنهم بحروف من ذهب مثل (جابر العيش) و(جابر العثرات) والشيخ مبارك الصباح الذي أسس مضيف (عيش بن عمير) كما أسست في عهده أول جمعية خيرية كويتية عام 1913 وهي الجمعية الخيرية العربية على يد فرحان الخضير.

كما عرف تاريخيا حرص أبناء الكويت على نجدة المنكوبين في فلسطين ومساندة الأشقاء العرب والأصدقاء في الملمات وإغاثة الملهوفين في كل بقاع الأرض فسافروا إلى الفقراء وشيدوا المدارس والطرق والآبار ليساعدوا الناس على التمكين والنماء حتى توجت منظمة الأمم المتحدة عطاءات الكويت والكويتيين بتكريم خاص في التاسع من سبتمبر عام 2014 بتسميتها مركزا عالميا للعمل الإنساني والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف غدا الثلاثاء قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن اليوم العالمي للعمل الخيري "يوم فخر واعتزاز لنا برسالة الكويت الإنسانية ومسيرتها الرائدة عالميا في العمل الإنساني".

وأضاف المعتوق أن الكويت كانت وستبقى الدولة السباقة وصاحبة مبادرات العطاء الإنساني القائم على منظومة عمل متكاملة ومستدامة هدفها الأسمى الارتقاء بجودة الحياة وبناء المستقبل المشرق للمجتمعات فأينما ظهرت الحاجة تكون الكويت دائما حاضرة لمد يد العون للجميع مجسدة بذلك نهجها الإنساني والحضاري النابع من موروثها الثقافي والديني والاجتماعي الأصيل.

وأوضح أن القيم الإنسانية أصل ثابت وإرث خالد في المجتمع الكويتي ومتوارث للكويت والكويتيين الذين صنعوا بشكل إبداعي وملهم نماذج رائعة للعمل الإنساني في البلاد وانطلق يجول في أقطار العالم حيثما وجدت حاجة وظهرت فاقة.

وذكر أن العمل الخيري أصبح أسلوب حياة وسلوكا حضاريا تتناقله الأجيال وحافظت عليه القيادة الرشيدة وأصبح عنصرا ثابتا في سياستها واستراتيجيتها وترجمته برامجها ومشاريعها وسارعوا في تجسيد صور مشرقة له.

وبين أن العمل الخيري في الكويت كان ولا يزال همه خدمة الإنسان ورعاية المحتاج ودعم حقه في العيش الكريم حتى أصبحت دولة الكويت وقيادتها عاصمة ومركزا للإنسانية والخير والعطاء.

وقال المعتوق إن القيم الإنسانية الرفيعة وأسس العمل الإنساني النبيل من مبادئ دولة الكويت وهو مثال عملي في شخصيتها وفي صميم رؤية قيادتها الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والحكومة الرشيدة لذلك فقد أصبح مفهوم العمل الإنساني جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة ومبادراتها الحضارية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

وأكد أن الكويت قدمت من خلال العمل الخيري نموذجا عالميا متفردا في العطاء والعمل الإنساني ضمن مبادرات مهمة تتمثل بنقل الإنسان من ضيق الحاجة إلى فضاء التمكين والاعتماد على الذات.

وتابع أن الكويت والهيئة الخيرية ومنظومات العمل الإنساني والخيري الكويتي زادت من مساهماتها الفاعلة في إحداث تأثير مستدام في مجال العمل الإنساني ومبادرات دعم التعليم والتعليم النوعي وبرامج ترسيخ قيم الخير والعطاء في المجتمع الكويتي ما ساهم في تعزيز مكانة الكويت عالميا في المجالات الإنسانية والخيرية وذلك كله بلا منة أو أذى ولكن طمعا في رضا الخالق وتسعدنا دعوات المستفيدين.

من جانبها قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت نسرين ربيعان لـ(كونا) "لايسعنا عاما بعد آخر سوى أن نستذكر تاريخ دولة الكويت المليء بالعطاء والخير المتأصل في جذور تأسيس الدولة منذ القدم".

وأضافت ربيعان أن لدولة الكويت سياسة خارجية مبنية على السلام ومكانة دولية مرموقة تقلدتها بجدارة نتيجة دعمها الخيري الدائم ودورها الريادي في نصرة كل ضعيف في الشرق الأوسط بشكل خاص وشعوب العالم كافة بشكل عام فساعدت أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح عن طريق دعم أنشطة المفوضية الإنسانية.

وذكرت أن الكويت كانت ومازالت من أوائل الدول في تقديم العون للشعوب المتضررة جراء الأزمات الإنسانية المختلفة من حروب وصراعات وكوارث طبيعية ودائما ما كانت في الطليعة لحشد الدعم حين إطلاق نداءات للاستجابة الانسانية المنقذة للحياة.

ولفتت إلى أن مساهمات دولة الكويت في مجال السياسات الدولية وحوارات السلام تفوق المساهمات المادية "ونعتز بأنها من أهم شركاء المفوضية الاستراتيجيين في دعم أنشطتها الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين حول العالم دون أي أجندات سياسية عبر أكثر من 30 عاما من الشراكة مع الكويت وقيادتها الحكيمة ونهجها الخيري الراسخ".

من ناحيته قال رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار) الدكتور خالد الشطي "إنه في اليوم العالمي للعمل الخيري نستذكر الأعمال الخيرية التي تقدمها الكويت حكومة وشعبا فمنذ أربعة قرون مضت ولا تزال بعطائها الإنساني الذي استحقت به تسميتها من منظمة الأمم المتحدة في 9 سبتمبر عام 2014 مركزا عالميا للعمل الإنساني وتسمية أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله قائدا للعمل الإنساني".

وأضاف الشطي أن الكويت جبلت بأعمالها الخيرية ومساعداتها الإنسانية للمحتاجين والمتضررين داخل الكويت وخارجها وتشهد الكويت اليوم جمعيات ومبرات خيرية عديدة وجمعيات أهلية مهنية متنوعة وأكثر من 300 فريق تطوعي وعدة مؤسسات حكومية كثيرة كلها تقدم المساعدات وتدعم المبادرات وتشرف على مسيرة المؤسسات الإنسانية.

وأوضح أن تلك المؤسسات أثبتت شفافيتها وحوكمتها وجودتها الإدارية والتزامها بضوابط وشروط العمل الخيري التي وضعتها وزارتا الشؤون الاجتماعية والخارجية ونالت به إعجاب وتقدير العالم لها. (النهاية) ح س