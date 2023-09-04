تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا

عمان 4 أيلول (بترا)- تراجع الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

ووفقا لوكالة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18 لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 آب الماضي، في حين ارتفع الين 0.06 بالمئة إلى 146.16دولار، فيما صعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.078 دولار، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعا 0.11 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده البنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

04/09/2023 10:18:45