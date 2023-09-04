عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة 4 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم، حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول الحالي، وتليه أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول، وحتى السبت 7 تشرين الأول المقبل.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

04/09/2023 09:57:49