قطر تستورد 460 طنا من التمور الأردنية في 5 أعوام

الدوحة 4 أيلول (بترا) - بلغ حجم مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية بمختلف أصنافها، خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 460 طنا.

وبحسب بيانات إحصائية تتعلق بتجارة قطر الخارجية أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، فقد ناهز إجمالي واردات قطر من التمور الأردنية 460 طنا، وذلك منذ عام 2018 وحتى نهاية العام 2022.

وسجلت واردات قطر من التمور الأردنية نموا متصاعدا خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2018، لم يكن حجم مستوردات السوق القطري من هذه التمور يزيد على 52 طنا، وفي عام 2019، ارتفع بمقدار 26 طنا وبنسبة 33.3 بالمائة، ليصل إلى 78 طنا.

وواصل حجم المستوردات ارتفاعه في عام 2020، ليبلغ 100 طن، مرتفعا بمقدار 22 طنا وبنسبة 22 بالمائة مقارنة بعام 2019، واستقرت واردات السوق القطري من التمور الأردنية عند ذات المستوى في عام 2021.

وشكل عام 2022، ذروة مستوردات قطر من تمور الأردن، حيث قفز حجمها بنسبة 30 بالمائة وبمقدار 30 طنا، لتبلغ 130 طنا مقارنة بعام 2021.

ويعتقد تجار مواد غذائية واستهلاكية في قطر، أن هذا النمو الكبير المتصاعد عاما بعد عام في واردات السوق القطري من التمور الأردنية، إنما يجسد رسوخ وتنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ونجاح الجهود والتطلعات الرامية للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة سواء على الصعيد الرسمي أو بالنسبة للقطاع الخاص في البلدين.

وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها تتركز على صنف المجهول في المرتبة الأولى، ثم البرحي بدرجة أقل.

ويصدر الأردن إلى السوق القطري نوعين أساسيين من التمور هما بالإضافة إلى "المجهول"، "البرحي"، وتقدر المساحة المزروعة في البلاد من هذين النوعين حاليا بنحو 35 كم مربعا، موزعة على طول وادي الأردن وحتى العقبة في أقصى جنوب المملكة.

ويقدر عدد أشجار النخيل بحوالي نصف مليون نخلة، تنتج قرابة 30 ألف طن، ويتجه معظم إنتاجها إلى دول الخليج وبعض الأسواق العربية والأوروبية.

وتتميز التمور الأردنية بتنوع أصنافها وتنافسيتها العالية من حيث الجودة والأسعار في ذات الوقت، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري مقارنة بأنواع وأصناف عديدة تستوردها قطر من الخارج خاصة من السوق الأميركي.

وتعد أسواق الخليج من أبرز الوجهات الخارجية المستقبلة لصادرات الأردن من التمور، خاصة وأن هناك توافقا كبيرا في معايير الجودة والسلامة الغذائية بين الأردن ودول الخليج.

-- (بترا)

م ف/ب ط

04/09/2023 09:27:42