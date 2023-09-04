الشاعر علي العلاق يشهر سيرته الذاتية في شومان

عمان 4 أيلول (بترا) – أشهر الشاعر العراقي الدكتور علي جعفر العلاق، سيرته الذاتية المروية، "إلى أين أيتها القصيدة؟"، مساء أمس الأحد، في منتدى عبد الحميد شومان بجبل عمان، بحضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

وتحدث في حفل الإشهار، الذي أداره الكاتب جعفر العقيلي، الشاعر يوسف عبد العزيز، والشاعرة الدكتورة مها العتوم، فضلاً عن شهادة ابداعية قدمها العلاق، مازجاً إياها بمجموعة من قصائده.

وقال عبد العزيز، إن عنوان هذه السيرة الذاتية، عنوان غير عادي، وذلك بما يمكن أن يثيره من الكثير من الأسئلة، ومن ناحية أخرى فهو عنوان فيه الكثير من القلق والريبة والتقصي.

وأضاف: "(إلى أين أيتها القصيدة)؟ هو سؤال يتخذ صفة القناع الشعري، إنّه سؤال شبيه بأسئلة العشاق لحبيباتهم، حين ينتهي الموعد العاطفي المتفق عليه، بين اثنين منهما، فالعاشق لا يفكر في ذاته، لأنه مشغول بحبيبته، إنّه يرغب أن تظل معه إلى الأبد، فلا يُفارقها ولا تفارقه، وكذلك الشاعر فهو يرغب أن يظل مع قصيدته".

وأشار إلى أن السؤال هنا أيضاً ينطوي على خوف وقلق شديدين عند الشاعر، فهو لا يعرف بالضبط متى ستسافر القصيدة، ولا المكان الذي ستختاره؟ هل سترجع إليه مرة أخرى؟ هل يُمكن له أن يلتقيها في بيت آخر؟ في حديقة أخرى؟ في مدينة ما في دولةٍ ما؟ ذلك أنّها محض حلم لا يمكن القبض عليه باليدين.

بدورها، بينت العتوم، ان عنوان كتاب العلاق، كأنه سطر شعري من قصيدة عن الشعر وعذاباته، مضيفة "كأن العلاق حلّ شراب الشعر المركز والمسكر في كتاب نثري، لا يقل أهمية عن كل ما قدمه من الشعر والنثر على مر تاريخه، بل إنه أضاف حواشي قد لا يعرفها المتلقي عن حياة الشاعر وآرائه ورؤاه، وآماله وآلامه، وقال من خلال هذا الكتاب ما لا تقوله القصيدة، وما لا يتسع له النقد".

وأضافت: "يكتظ العنوان بالدلالات، على الرغم من قصره وبساطته، وإذا كانت السيرة عادة ما تطل على الماضي، والكتاب بين دفتيه تجد ذلك التاريخ الحافل بمسرات الشعر وعذاباته، إلا أن العنوان يشير إلى المستقبل، وإلى البعيد القادم الذي تشير إليه القصيدة وتطمح إلى بلوغه".

وذهب العلاق في مداخلته، إلى قوله بأن عنوان سيرته، حقيقي ويعيشه بعمق، مضيفا: "العنوان سؤال ينبئ عن مشادة لغوية بيني وبين القصيدة، وتجربتي التي امتدت من أب شديد الحنان والقسوة معا، إلى تجاربي الأدبية العديدة التي مررت بها، في كل الأمكنة التي حطت خطاي بها".

وقرأ العلاق مقتطفات من شعره، مازجا إياها بحكايا عن ظروفها وإلهام كتابتها، قبل أن يوقع للحضور على كتاب سيرته الصادر عن "دار الآن ناشرون وموزعون".

وكان العقيلي قد بين في تقديمه للأمسية، إن الكتاب الفائز بجائزة الشيخ زايد للآداب عام 2023، بين دفتيه سيرة تكاد تكون رواية عن حياة زاخرة بالعطاء، تولى البطولة فيها شخصية تعلقت مع محيطها الأسري، ومع محيطها الاجتماعي، ومع الطبيعية بكل مكوناتها، وتنقلت في أزمنة وأمكنة ثرية، واختارت الشعر ليس كحاضنة كلمات منظومة فحسب، بل بوصفه معنى للوجود وأسلوب حياة.

-- (بترا)

م خ/اص/ب ط

04/09/2023 09:21:59