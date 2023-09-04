شباب الكرك تختتم برنامج الجولة السياحية في عجلون
التاريخ
9/4/2023 4:26:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 4 أيلول (بترا)- اختتمت مديرية شباب الكرك برنامج الجولة السياحية "اعرف وطنك" الذي نظمته في محافظة عجلون.
وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إن البرنامج الذي شاركت به 40 شابة من الفئة العمرية (18 إلى 30 عاما) على زيارة قلعة وتلفريك عجلون، مشيرا إلى أن الفعاليات الشبابية تشكل فرصة لتبادل الأفكار واكتساب المعارف، والتعريف بأهم المواقع السياحية والترويج لها، بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب.
من جانبها، قالت مشرفة الجولة الدكتورة ثروت المعاقبة إن الجولة السياحية تهدف إلى التعرف على تاريخ المواقع السياحية، وتعريف الشابات بما تزخر به المملكة من مواقع أثرية وسياحية تشتهر في مختلف دول العالم.
--(بترا)
ع ج/ ف ج
04/09/2023 09:17:15
MENAFN04092023000117011021ID1107002537
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