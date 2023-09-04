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شباب الكرك تختتم برنامج الجولة السياحية في عجلون

9/4/2023 4:26:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 4 أيلول (بترا)- اختتمت مديرية شباب الكرك برنامج الجولة السياحية "اعرف وطنك" الذي نظمته في محافظة عجلون.
وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إن البرنامج الذي شاركت به 40 شابة من الفئة العمرية (18 إلى 30 عاما) على زيارة قلعة وتلفريك عجلون، مشيرا إلى أن الفعاليات الشبابية تشكل فرصة لتبادل الأفكار واكتساب المعارف، والتعريف بأهم المواقع السياحية والترويج لها، بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب.
من جانبها، قالت مشرفة الجولة الدكتورة ثروت المعاقبة إن الجولة السياحية تهدف إلى التعرف على تاريخ المواقع السياحية، وتعريف الشابات بما تزخر به المملكة من مواقع أثرية وسياحية تشتهر في مختلف دول العالم.
--(بترا)
ع ج/ ف ج
04/09/2023 09:17:15

MENAFN04092023000117011021ID1107002537

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