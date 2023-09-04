عمان 4 أيلول (بترا) - دعا صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركات المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، الراغبين باختيارهم في تنفيذ برنامج كفاءة في فنادق العقبة الى التقدم بطلب بهذا الخصوص.

وحدد الصندوق، العاشر من شهر أيلول الحالي آخر موعد لقبول الاستفسارات حول نموذج تقديم الاعتماد، و13 من ذات الشهر آخر موعد لتسليم النماذج معبأة وترفق معها جميع الوثائق المطلوبة.

-- (بترا)

م ف/ب ط

04/09/2023 09:06:42