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الطاقة تطلق لقاءات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي

9/4/2023 4:26:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سلسة جلسات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي ورؤية التحديث الاقتصادي خلال شهر أيلول الحالي.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ضرورة توعية الموظفين برؤية التحديث الاقتصادي ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات الواردة فيها والأهداف الطموحة التي حققتها رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بمشروعات الوزارة.
وقال الخرابشة إن متابعة أولويات رؤية التحديث الاقتصاد تجري ضمن محورين، وهما الموارد المستدامة و الصناعات عالية القيمة، حيث يندرج قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة وقطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، بالإضافة إلى تأثيره على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، مؤكدا أهمية التوعية باستراتيجية الوزارة على مختلف المستويات القطاعية والاستراتيجية لتحقيق المؤشرات التي نطمح لها، وضرورة العمل على متطلبات التطوير المؤسسي وتطوير آليات العمل الداخلية ومشاركة الوزارة في جائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
وتركز محاور الجلسات التوعوية بحسب منشور للوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم على مجالات استراتيجية قطاع الطاقة وتطوير العمل في قطاع التعدين والخطط الاستراتيجية في الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي ونظام متابعة وتقييم الخطة الاستراتيجية وإدارة العلاقات مع الشركاء ضمن التخطيط المؤسسي وإدارة المعرفة والابتكار والتعاون الدولي وإدارة العمليات.
--(بترا)
م ف /اص/ ف ج
04/09/2023 09:04:39

MENAFN04092023000117011021ID1107002535

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