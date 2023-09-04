مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال
التاريخ
9/4/2023 4:26:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا) - أعلن الجيش الصومالي مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم مدق وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، نقلا عن مصدر عسكري، أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل 150 عنصرا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب، بمنطقة دومي بإقليم مدق.
يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين، ونجحت القوات الصومالية منذ عدة أشهر في استعادة مناطق عدة وسط الصومال من الحركة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
04/09/2023 08:57:04
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