Tuesday, 05 September 2023 02:41 GMT

مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال

9/4/2023 4:26:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا) - أعلن الجيش الصومالي مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم مدق وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، نقلا عن مصدر عسكري، أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل 150 عنصرا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب، بمنطقة دومي بإقليم مدق.
يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين، ونجحت القوات الصومالية منذ عدة أشهر في استعادة مناطق عدة وسط الصومال من الحركة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
04/09/2023 08:57:04

MENAFN04092023000117011021ID1107002534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث