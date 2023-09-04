مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال

عمان 4 أيلول (بترا) - أعلن الجيش الصومالي مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم مدق وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، نقلا عن مصدر عسكري، أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل 150 عنصرا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب، بمنطقة دومي بإقليم مدق.

يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين، ونجحت القوات الصومالية منذ عدة أشهر في استعادة مناطق عدة وسط الصومال من الحركة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

04/09/2023 08:57:04