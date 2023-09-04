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تأجيل عرض فيلم إيما ستون Poor Things لـ 8 ديسمبر.. اعرف السبب

9/4/2023 4:26:17 AM
(MENAFN- Youm7) كان من المقرر أن يطرح فيلم "Poor Things" فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الجاري، ولكن بسبب إضرابات WGA وSAG-AFTRA المستمرة، تم تأجيله إلى 8 ديسمبر 2023 ، وعرض الفيلم لأول مرة يوم الجمعة الماضية بمهرجان فينيسيا السينمائي ولم يحضر من صناعه غير مخرجه بسبب الإضرابات أيضًا.

قصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو بالمناسبة فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو"، ويجعل هذا الطبيب من "بيلا" فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، ما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في الجتمع.

ويضم فريق عمل فيلم "Poor Things" الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور
Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessington، وسوزي بيمبا في دور Toinette، وجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا .


Poor Things



Poor Things



Poor Things



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