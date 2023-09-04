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سيلينا جوميز تتفاعل بجنون مع فرصة ميسي المهدرة فى مباراة إنتر ميامي

9/4/2023 4:26:17 AM
(MENAFN- Youm7) حضر عدد من النجوم العالميين مباراة إنتر ميامي، الذى يلعب فى صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أمام فريق لوس أنجلوس، والتي أقيمت فجر اليوم الاثنين، بالدوري الأمريكي، وكان من أبرز الحضور الأمير البريطاني هاري، ونجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون، والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

سيلينا جوميز وميسى

إلا أن المغنية الأمريكية سيلينا جوميز هى من خطفت الأضواء من جميع الحضور بسبب تفاعلها بشكل كبير مع إحدى الفرص التي أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ 37، حينما راوغ عددا من لاعبي لوس أنجلوس وانفرد بالمرمى وسدد الكرة، ولكن حارس لوس أنجلوس أنقذها فى اللحظة الأخيرة، لتظهر علامات الدهشة على وجه جوميز بطريقة لفتت الأنظار.

وصنع ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي، حيث منح ميسي تمريرتين لـ زميله اللاعب جوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني، بعد أن افتتح اللاعب فاكوندو فارياس التسجيل لـ فريقه إنتر ميامى في الدقيقة الـ 1 من الشوط الأول.

ومع الفوز احتل فريق إنتر ميامي المركز الـ 14 في جدول الدوري الأمريكي، برصيد 25 نقطة، أما فريق لوس أنجلوس فـ يتواجد في المركز الثالث بـ جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 40 نقطة.

وشارك ليونيل ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن 11 مباراة سجل فيها 11 هدفا، وحقق بذلك 10 انتصارات، كما صنع 5 أهداف منذ انضمامه إلى النادي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان، في شهر يوليو الماضي.



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