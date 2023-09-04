سيلينا جوميز تتفاعل بجنون مع فرصة ميسي المهدرة فى مباراة إنتر ميامي
التاريخ
9/4/2023 4:26:17 AM
(MENAFN- Youm7) حضر عدد من النجوم العالميين مباراة إنتر ميامي، الذى يلعب فى صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أمام فريق لوس أنجلوس، والتي أقيمت فجر اليوم الاثنين، بالدوري الأمريكي، وكان من أبرز الحضور الأمير البريطاني هاري، ونجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون، والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس. سيلينا جوميز وميسى
إلا أن المغنية الأمريكية سيلينا جوميز هى من خطفت الأضواء من جميع الحضور بسبب تفاعلها بشكل كبير مع إحدى الفرص التي أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ 37، حينما راوغ عددا من لاعبي لوس أنجلوس وانفرد بالمرمى وسدد الكرة، ولكن حارس لوس أنجلوس أنقذها فى اللحظة الأخيرة، لتظهر علامات الدهشة على وجه جوميز بطريقة لفتت الأنظار.
وصنع ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي، حيث منح ميسي تمريرتين لـ زميله اللاعب جوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني، بعد أن افتتح اللاعب فاكوندو فارياس التسجيل لـ فريقه إنتر ميامى في الدقيقة الـ 1 من الشوط الأول.
ومع الفوز احتل فريق إنتر ميامي المركز الـ 14 في جدول الدوري الأمريكي، برصيد 25 نقطة، أما فريق لوس أنجلوس فـ يتواجد في المركز الثالث بـ جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 40 نقطة.
وشارك ليونيل ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن 11 مباراة سجل فيها 11 هدفا، وحقق بذلك 10 انتصارات، كما صنع 5 أهداف منذ انضمامه إلى النادي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان، في شهر يوليو الماضي.
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