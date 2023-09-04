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طريقة عمل كيك الكوسة الحلوة بالشكولاتة لمحبى الطعام الصحى

9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يحاول جاهدًا أن يحافظ على وزنه ويحرص على الوقوف على الميزان، ويريد أن ينقص وزنه ليصل للوزن المثالى الذى يحلم به، ويتناول الطعام الصحى بطرق مختلفة لعدم الشعور بالملل والإحباط، ولكن بعد وقت يشعر الشخص بأنه يريد أن يتناول الحلوى، ورغم أنه يعلم أن الحلوى من شأنها زيادة وزنه الذى حرص على الحفاظ عليه فترة طويلة، وفى حضور حفل ما أو مناسبة ينساق وراء شهيته ويتناول طعاما كثيرا لسد الرغبة التي لديه في تناول الحلوى ، وحرصًا على عدم زيادة الوزن، توجد طريقة جديدة ومبتكرة للحلوى وهى كيكة الكوسة بالشكولاتة الداكنة، ولمعرفة الطريقة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "bhg".



الحلوى الدايت

مكونات كيكة الكوسة الحلوة بالشكولاتة

1 1⁄4 كوب من الدقيق متعدد الأغراض

1 1⁄4 كوب من دقيق الشوفان الملفوف سريع الطبخ

ربع كوب من رقائق الشوكولاتة الصغيرة

2 ملعقة كبيرة من السكر البنى الفاتح

1 1⁄2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 1⁄2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1⁄4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح

1 بيضة مخفوقة

1 كوب كوسة مقطع ناعم (يمكن استبدالها بالجزر على حسب الرغبة)

1⁄2 كوب حليب خالى الدسم

نصف كوب من عصير التفاح الغير محلى

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو الغير محلى

1 ملعقة كبيرة من زيت نباتى


طريقة العمل

الطريقة:

يتم تسخين الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

في وعاء كبير يتم خلط كل من المكونات السابقة مع الملح، ويتم مزج المكونات مع إضافة الملح والكوسة إلى الدقيق حتى يتم المزج بشكل متجانس، ويتم سكب الخليط في أكواب المافن الجاهزة مسبقًا ويملأ كل منها.

يتم خبزها في الفرن لمد تصل إلى 18 دقيقة أو حتى تمام النضج، يتم تبريد أكواب المافن لمدة تصل إلى حوالى 5 دقائق، ويتم إزالتها من الأكواب وتقدم دافئة أو بادرة على حسب الرغبة.


الحلوى



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