طريقة عمل كيك الكوسة الحلوة بالشكولاتة لمحبى الطعام الصحى







الحلوى الدايت

1 1⁄4 كوب من الدقيق متعدد الأغراض

1 1⁄4 كوب من دقيق الشوفان الملفوف سريع الطبخ

ربع كوب من رقائق الشوكولاتة الصغيرة

2 ملعقة كبيرة من السكر البنى الفاتح

1 1⁄2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 1⁄2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1⁄4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح

1 بيضة مخفوقة

1 كوب كوسة مقطع ناعم (يمكن استبدالها بالجزر على حسب الرغبة)

1⁄2 كوب حليب خالى الدسم

نصف كوب من عصير التفاح الغير محلى

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو الغير محلى

1 ملعقة كبيرة من زيت نباتى



طريقة العمل

يتم تسخين الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

في وعاء كبير يتم خلط كل من المكونات السابقة مع الملح، ويتم مزج المكونات مع إضافة الملح والكوسة إلى الدقيق حتى يتم المزج بشكل متجانس، ويتم سكب الخليط في أكواب المافن الجاهزة مسبقًا ويملأ كل منها.

يتم خبزها في الفرن لمد تصل إلى 18 دقيقة أو حتى تمام النضج، يتم تبريد أكواب المافن لمدة تصل إلى حوالى 5 دقائق، ويتم إزالتها من الأكواب وتقدم دافئة أو بادرة على حسب الرغبة.



