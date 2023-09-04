طريقة عمل كيك الكوسة الحلوة بالشكولاتة لمحبى الطعام الصحى
التاريخ
9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يحاول جاهدًا أن يحافظ على وزنه ويحرص على الوقوف على الميزان، ويريد أن ينقص وزنه ليصل للوزن المثالى الذى يحلم به، ويتناول الطعام الصحى بطرق مختلفة لعدم الشعور بالملل والإحباط، ولكن بعد وقت يشعر الشخص بأنه يريد أن يتناول الحلوى، ورغم أنه يعلم أن الحلوى من شأنها زيادة وزنه الذى حرص على الحفاظ عليه فترة طويلة، وفى حضور حفل ما أو مناسبة ينساق وراء شهيته ويتناول طعاما كثيرا لسد الرغبة التي لديه في تناول الحلوى ، وحرصًا على عدم زيادة الوزن، توجد طريقة جديدة ومبتكرة للحلوى وهى كيكة الكوسة بالشكولاتة الداكنة، ولمعرفة الطريقة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "bhg".
مكونات كيكة الكوسة الحلوة بالشكولاتة
الحلوى الدايت
1 1⁄4 كوب من الدقيق متعدد الأغراض
1 1⁄4 كوب من دقيق الشوفان الملفوف سريع الطبخ
ربع كوب من رقائق الشوكولاتة الصغيرة
2 ملعقة كبيرة من السكر البنى الفاتح
1 1⁄2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 1⁄2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1⁄4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح
1 بيضة مخفوقة
1 كوب كوسة مقطع ناعم (يمكن استبدالها بالجزر على حسب الرغبة)
1⁄2 كوب حليب خالى الدسم
نصف كوب من عصير التفاح الغير محلى
3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو الغير محلى
1 ملعقة كبيرة من زيت نباتى
الطريقة:
طريقة العمل
يتم تسخين الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.
في وعاء كبير يتم خلط كل من المكونات السابقة مع الملح، ويتم مزج المكونات مع إضافة الملح والكوسة إلى الدقيق حتى يتم المزج بشكل متجانس، ويتم سكب الخليط في أكواب المافن الجاهزة مسبقًا ويملأ كل منها.
يتم خبزها في الفرن لمد تصل إلى 18 دقيقة أو حتى تمام النضج، يتم تبريد أكواب المافن لمدة تصل إلى حوالى 5 دقائق، ويتم إزالتها من الأكواب وتقدم دافئة أو بادرة على حسب الرغبة.
الحلوى
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