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تعلم إعادة ضبط الساعة البيولوجية لطفلك فى 7 خطوات بسيطة قبل الدراسة

9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) تؤثر قلة النوم على كل فرد في الأسرة، فللنوم دور في كل ما يفعله طفلك وما يشعر به، وفي السطور التالية نقدم نصائح مهمة تساعد طفلك على النوم الطبيعى، وضبط مواعيد نومه خاصة قبل بدء الدراسة من جديد، وهذا سيفيد أيضًا في تحسين مزاجه أثناء النهار وفقًا لموقع "calgaryschild" .


طفل نائم حافظ على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ

الساعة البيولوجية لطفلك لها تأثير قوي على يقظته ونعاسه، عندما تحدد وقتًا محددًا لوقت النوم ووقت الاستيقاظ، فإنك "تضبط" ساعة طفلك بحيث تعمل بسلاسة، اهدف إلى النوم مبكرًا والتزم به سبعة أيام في الأسبوع للحصول على النتائج الأكثر إيجابية باستمرار.

تشجيع القيلولة اليومية المنتظمة

القيلولة اليومية مهمة، قد يجد الطفل النشيط صعوبة في قضاء اليوم دون أخذ قسط من الراحة، وغالبًا ما يستيقظ الطفل الذي لا يحصل على قيلولة مبتهجًا ويصبح أكثر انزعاجًا أو يقظًا بشكل تدريجي مع مرور اليوم، كما أن طول القيلولة ونوعيتها يؤثران على النوم ليلاً، فالقيلولة الجيدة تساوي نومًا أفضل ليلاً.



طفل نائم تطوير روتين ثابت قبل النوم

يسمح روتين وقت النوم الهادئ لطفلك بالانتقال من حركة اليوم إلى حالة النوم الهادئة، ويساعدك الروتين المنظم على تنسيق التفاصيل: الحمام، البيجامة، تنظيف الأسنان، ويمكن أن يكون روتين وقت النوم طريقة رائعة لإنهاء كل يوم من خلال التواصل مع طفلك.

خلق بيئة نوم مريحة

يمكن أن يكون المكان الذي ينام فيه طفلك مفتاحًا لنوم جيد، تأكد من أن المرتبة مريحة ودرجة حرارة الغرفة مناسبة وأن ملابس النوم مريحة وأن غرفة النوم مرحبة، أضف صورًا مريحة على الجدران .

توفير التغذية الصحيحة

الأطعمة يمكن أن تؤثر على مستوى الطاقة والنعاس، يمكن أن يكون للكربوهيدرات تأثير مهدئ على الجسم، في حين أن الأطعمة الغنية بالبروتين أو السكر تولد اليقظة، خاصة عند تناولها بمفردها، وبعض الأفكار للوجبات الخفيفة قبل النوم هي: الخبز المحمص من القمح الكامل والجبن، والخبز وزبدة الفول السوداني، ودقيق الشوفان مع الموز.


طفل نائم أثاء فترة الدراسة النشاط اليومي

لا يحصل العديد من الأطفال على ما يكفي من النشاط البدني اليومي. كثرة مشاهدة التلفاز وقلة النشاط تمنع النوم الجيد. الأطفال الذين يمارسون تمارين يومية كافية ينامون بسرعة أكبر، وينامون بشكل أفضل، ويبقون نائمين لفترة أطول، ويستيقظون وهم يشعرون بالانتعاش. تجنب النشاط في الساعة التي تسبق وقت النوم، لأن التمارين الرياضية يمكن أن تكون محفزة

علم طفلك كيفية الاسترخاء

ينام العديد من الأطفال في السرير ولكنهم غير متأكدين مما يجب عليهم فعله عندما يصلون إلى هناك! قد يكون من المفيد اتباع روتين مهدئ قبل النوم يسبب النعاس. من طقوس ما قبل النوم الجيدة هو وقت القصة. الطفل الذي يستمع إلى أحد والديه وهو يقرأ كتابًا أو يروي حكاية يميل إلى الاستلقاء والاستماع. هذا السكون الهادئ يسمح له بالنعاس. قد يستمتع الأطفال الأكبر سنًا بالاستماع إلى كتاب صوتي أثناء نومهم.





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