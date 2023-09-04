تحب العالمية جنيفر لورانس

تناول البيتزا ولكنها لها طريقة مختلفة لتناولها، حيث إنها تحب أن تقوم بإعدادها بنفسها، كما أنها تضيف مقرمشات للتورتيلا أعلى طبقة الجبنة، وذلك لإضافة المزيد من القرمشة.

دائما تتحدث سلمى حايك عن أهمية السلطة وضرورة تناولها، حتى إنها في أحد اللقاءات أكدت أنها يمكن أن تبقى لأيام لا تأكل شيئا سواها، ليس ذلك فحسب، إلا أنها تستخدم الباقي منها كماسك لشعرها، بدلا من الشامبو، حيث تعتقد أن المكونات الطبيعية الموجودة بالسلطة تساعد على تغذية شعرها وتحسين لمعانه.

يبدو روتين الجمال الليلي الذي تتبعه سكارليت جوهانسون غريبا، لكنه يفعل العجائب لبشرتها، حيث إنها تضيف خل التفاح إلى وعاء من الماء الساخن وتضع وجهها فوق بخار البخار، وهذا بدوره يفتح مسامها ويساعد على تنظيف بشرتها بشكل طبيعي.

شاركت كيم كارداشيان معجبيها أنها كانت تستحم بماء الأرز منذ فترة طويلة، وتعتقد أن نسبة النشا العالية في الأرز تساعد على تغذية البشرة والشعر، وأكدت في كثير من لقاءاتها أن ماء الأرز يجعل شعرها ينمو بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى إعطائه مظهرا متوهجا، وذلك إلى جانب إضافة المزيد من الزيوت العطرية عليه لتكوين رائحة عطرة.

يحب الممثل وعارض الأزياء

تشانينج تاتوم تناول الساندوتشات التي تحتوي على حشوات غريبة، ومن أكثر ابتكاراته ساندوتش يحتوي على مزيج من زبدة الفول السوداني والجيلي ومقرمشات للتورتيلا، حيث إنه يحب الطعم الحلو والمالح لهذه الساندويتشات الفريدة.



