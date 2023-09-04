أغرب عادات نجوم هوليود مع الطعام.. كيم كارداشيان تستحم بماء الأرز
التاريخ
9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) لكل شخص طريقة مختلفة في تسيير أموره، سواء في عمله أو في منزله، أو حتى في طريقة تناوله الطعام، حتى المعروفين والمشاهير، فلكل واحد فيهم طريقة مختلفة وخاصة في تعامله مع الطعام، والتي قد تبدو بعض طقوس الطعام غريبة أو يصعب فهمها، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع وفقاً لما نشره موقع "weightlossgroove". جينيفر لورانس وبيتزا المقرمشات
تحب العالمية جنيفر لورانس
تناول البيتزا ولكنها لها طريقة مختلفة لتناولها، حيث إنها تحب أن تقوم بإعدادها بنفسها، كما أنها تضيف مقرمشات للتورتيلا أعلى طبقة الجبنة، وذلك لإضافة المزيد من القرمشة.
جينيفر لورانس سلمى حايك والسلطة
دائما تتحدث سلمى حايك عن أهمية السلطة وضرورة تناولها، حتى إنها في أحد اللقاءات أكدت أنها يمكن أن تبقى لأيام لا تأكل شيئا سواها، ليس ذلك فحسب، إلا أنها تستخدم الباقي منها كماسك لشعرها، بدلا من الشامبو، حيث تعتقد أن المكونات الطبيعية الموجودة بالسلطة تساعد على تغذية شعرها وتحسين لمعانه.
سلمى حايك سكارليت جوهانسون وخل التفاح
يبدو روتين الجمال الليلي الذي تتبعه سكارليت جوهانسون غريبا، لكنه يفعل العجائب لبشرتها، حيث إنها تضيف خل التفاح إلى وعاء من الماء الساخن وتضع وجهها فوق بخار البخار، وهذا بدوره يفتح مسامها ويساعد على تنظيف بشرتها بشكل طبيعي.
سكارليت جوهانسون كيم كارداشيان وماء الأرز
شاركت كيم كارداشيان معجبيها أنها كانت تستحم بماء الأرز منذ فترة طويلة، وتعتقد أن نسبة النشا العالية في الأرز تساعد على تغذية البشرة والشعر، وأكدت في كثير من لقاءاتها أن ماء الأرز يجعل شعرها ينمو بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى إعطائه مظهرا متوهجا، وذلك إلى جانب إضافة المزيد من الزيوت العطرية عليه لتكوين رائحة عطرة.
كيم كاردشيان تشانينج تاتوم وساندوتش الجيلي
يحب الممثل وعارض الأزياء
تشانينج تاتوم تناول الساندوتشات التي تحتوي على حشوات غريبة، ومن أكثر ابتكاراته ساندوتش يحتوي على مزيج من زبدة الفول السوداني والجيلي ومقرمشات للتورتيلا، حيث إنه يحب الطعم الحلو والمالح لهذه الساندويتشات الفريدة.
تشانينج تاتوم
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