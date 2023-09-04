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أغرب عادات نجوم هوليود مع الطعام.. كيم كارداشيان تستحم بماء الأرز

9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) لكل شخص طريقة مختلفة في تسيير أموره، سواء في عمله أو في منزله، أو حتى في طريقة تناوله الطعام، حتى المعروفين والمشاهير، فلكل واحد فيهم طريقة مختلفة وخاصة في تعامله مع الطعام، والتي قد تبدو بعض طقوس الطعام غريبة أو يصعب فهمها، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع وفقاً لما نشره موقع "weightlossgroove".

جينيفر لورانس وبيتزا المقرمشات

تحب العالمية جنيفر لورانس
تناول البيتزا ولكنها لها طريقة مختلفة لتناولها، حيث إنها تحب أن تقوم بإعدادها بنفسها، كما أنها تضيف مقرمشات للتورتيلا أعلى طبقة الجبنة، وذلك لإضافة المزيد من القرمشة.


جينيفر لورانس سلمى حايك والسلطة

دائما تتحدث سلمى حايك عن أهمية السلطة وضرورة تناولها، حتى إنها في أحد اللقاءات أكدت أنها يمكن أن تبقى لأيام لا تأكل شيئا سواها، ليس ذلك فحسب، إلا أنها تستخدم الباقي منها كماسك لشعرها، بدلا من الشامبو، حيث تعتقد أن المكونات الطبيعية الموجودة بالسلطة تساعد على تغذية شعرها وتحسين لمعانه.


سلمى حايك سكارليت جوهانسون وخل التفاح

يبدو روتين الجمال الليلي الذي تتبعه سكارليت جوهانسون غريبا، لكنه يفعل العجائب لبشرتها، حيث إنها تضيف خل التفاح إلى وعاء من الماء الساخن وتضع وجهها فوق بخار البخار، وهذا بدوره يفتح مسامها ويساعد على تنظيف بشرتها بشكل طبيعي.


سكارليت جوهانسون كيم كارداشيان وماء الأرز

شاركت كيم كارداشيان معجبيها أنها كانت تستحم بماء الأرز منذ فترة طويلة، وتعتقد أن نسبة النشا العالية في الأرز تساعد على تغذية البشرة والشعر، وأكدت في كثير من لقاءاتها أن ماء الأرز يجعل شعرها ينمو بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى إعطائه مظهرا متوهجا، وذلك إلى جانب إضافة المزيد من الزيوت العطرية عليه لتكوين رائحة عطرة.


كيم كاردشيان تشانينج تاتوم وساندوتش الجيلي

يحب الممثل وعارض الأزياء
تشانينج تاتوم تناول الساندوتشات التي تحتوي على حشوات غريبة، ومن أكثر ابتكاراته ساندوتش يحتوي على مزيج من زبدة الفول السوداني والجيلي ومقرمشات للتورتيلا، حيث إنه يحب الطعم الحلو والمالح لهذه الساندويتشات الفريدة.


تشانينج تاتوم



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